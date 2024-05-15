智慧經營／長春石化總經理蔡智全 反覆巡檢 落實全員工安

長春石化總經理蔡智全表示，石化產業要做好工安，首先要具備危害辨識，長春建立資深製程安全評估團隊，將其化學本質危害情境辨識出來，進而依法及公司規定建置相關安全監測與管理。他並引用長春集團總裁林書鴻經常說的話：「農場最好的肥料就是主人的足跡」，因此長春訂定30分鐘巡檢制度，早期發現任何初期的異常事件即時處理。

強化儲存管理

蔡智全提及，長春制定及編輯很多工業安全教材，林書鴻特別要求，至少每半年一次的複習制度，讓安全觀念成為日常習慣，來落實全員工安，他每年年初和不定期會親自帶頭進行教育訓練，由上而下，讓主管及基層員工感受到老闆對安全的重視與決心。

知名高爾夫球大廠明揚公司屏東廠2023年9月一場大火，引發國內化工業重視製程安全管理（PSM）制度。蔡智全日前在一場國際製程安全論壇中分享長春集團作法。

他說，和許多業界先進一樣，長春立即啟動內部調查，重新盤查化學品的安全管理理措施是否完善，總裁林書鴻還親自到製程現場檢查有機過氧化物的儲存現況。

「我們知道危險化學物品的運作與儲存管理是極其重要的」，蔡智全表示，集團開發符合法規的鑑別審查平台，工廠由製程安全評估小組負責危害辨識，將其化學本質危害情境辨識出來。再經由化學反應性工作表（CRW）工具辨識出不相容的危害，在規劃設計階段就分類分區儲放。也就是說，依法規及集團設計規範，建置相關安全監測設備與管理，掌握化學品的儲存狀況。

他說，較具危險性的有機過氧化物，就會設置合理運作量的上限，並設計多層安全防護措施，避免失效。工廠同仁也會搭配行為安全觀察，確認同仁依SOP進行有機過氧物的正確操作。

蔡智全表示，長春依消防法規進行公共危險物品場所設置，擬定消防防災防護計畫書，設置保安監督員及保安檢查員，定期針對公共危險物品相關場所進行自主檢查。長春工廠員工皆有接受危險化學品通識的教育訓練，了解工廠各類化學品的危害，提升員工對化學品的緊急應變能力。

此外，長春也把消防及化學品的書面資料，轉成數位圖示資訊化管理。

演練防災應變

至於消防滅火與應變訓練的管理，蔡智全表示，長春事先評估可能的危害情境與發生過的案例，將其納入火災預演，定期實施滅火案例演練。長春出勤管理系統會依緊急應變人員配置系統進行管理，確保夜間假日都有相對應的應變人員。廠內所有員工都要接受每半年一次消防及安全疏散訓練。

他強調，強化初期滅火能力至為關鍵，長春集團規定要求現場人員30分鐘巡查制度，又現場額外布置利用VOC儀器監測及早發現微洩漏，集團自行整合開發空氣資訊站即時監控系統，提早發現初期異常洩漏的情況並即時處理掉，避免釀成大災害。

同時製程區每20公尺即設置藍色安全用水桶，額外製程區四周設置100磅的輪型滅火器，提升初期滅火有效性。最近自行開發AI火煙偵測系統，已在麥寮廠試行，在小火就偵測到並及時處理。

蔡智全指出，須重視消防設備有效性，消防設備重新建檔在CMMS（電腦化維修管理系統），並改以電子巡檢的方式，能防呆也增加巡檢有效性。

系統會自動開立工單讓人員進行巡檢，要求檢查照片上傳佐證，發現異常時直接將結果導入維修工單，加速設備維修。

工安是要落實到每個節點，如確保個人護具有效性，他表示，長春利用制式的檢查表每月清點一次，每年委外進行氣密檢查。現場備有醫療箱及沖淋洗眼器，被打開同時，會觸動開關警報傳到控制室，人員要立即到現場確認，追蹤噴濺虛驚事件。

至於安全生產精進作為，蔡智全引用總裁林書鴻常說的一句話：「農場最好的肥料就是主人的足跡」，因此長春訂定30分鐘巡檢制度，各廠也每季針對各種異常情境，執行安全操典模擬演練，使操作人員在關鍵時刻能夠做出正確行動。此外，長春集團編列許多工業安全教材，並持續更新，林書鴻還要求，至少每半年一次的複習制度，他每年年初和不定期會親自帶頭進行教育訓練，由上而下落實工安。

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