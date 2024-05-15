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Uber併購foodpanda 公平會列四大審查重點
Uber Eats宣布併購foodpanda台灣，仍須過公平會這關。公平會副主委陳志民昨（14）日表示，未來針對此案有四大審核重點，包括市場集中度、結合後併購方訂價能力、合併案協同效果（如聯合行為）及市場效益等，會在避免限制競爭下審慎處理。
陳志民表示，Uber Eats與foodpanda併購屬於競爭者間的水平整合，兩外送平台的市占率和營業規模都非常大，併購案應經公平會審查，目前尚未收到申請。
陳志民指出，審查此併購案首先會考量市場集中度，如兩業者的市占率等。
第二，會考慮併購方Uber Eats在市場上的單方效果，也就是併購方（存續公司）在市場的漲價能力做量化審酌，例如未來獨占後可以自行對餐廳及消費者決定價格，是否造成獨大不利效果。
第三，要考慮併購後事業聯合行為的可能性，是否對市場造成限制競爭。
第四則要衡量併購行為對市場是否帶來正面效益。
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