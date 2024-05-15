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Uber併foodpanda 好消息…雙方困境解套
美國叫車與餐飲外送業者Uber宣布，將以9.5億美元現金向德國同業Delivery Hero收購foodpanda在台灣的外送事業，繼續擴張亞洲市場，並強化對台灣這塊關鍵亞洲市場的掌控，對雙方來說都不啻為彼此的困境解套方案之一，卻也形成潛在的壟斷憂慮。
在這項併購案宣布後，Delivery Hero股價14日盤中應聲狂漲19%。Uber和foodpanda已在台灣市場捉對廝殺多年，香港商業收據追蹤業者Measurable Ai的數據顯示，截至去年8月，foodpanda的台灣訂單市占率為52%，Uber旗下的Uber Eats為48%。
Uber Eats外送事業持續成長，成為亮點部門，還有日漸壯大的廣告業務幫助提高利潤，公司因此擴大規模。
Delivery Hero則尋求出售特定亞洲市場的foodpanda事業，作為整頓事業以提振獲利能力的一環。
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