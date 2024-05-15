Uber併foodpanda 壞消息…恐有三大隱憂

台灣數百萬用戶日常生活仰賴外送服務帶動「快經濟」，而在Uber Eats合併foodpanda台灣外送業務後，業界點出三大隱憂，包括即使台灣有部分業者加入外送，但Uber Eats將來仍趨近壟斷，擠壓台灣業者市場；商家已經認為平台費高昂，剩下一家獨大更難談價格；外送員更擔心外送費怎麼調整將來都是業者說了算。

業界分析，Uber Eats雖然強調此案是台灣重要的國際併購案，但成功後，也表示Uber Eats從此擁有數百萬用戶、21城市的外送市場。全聯雖在近幾年以PxGo小時達服務搶下外送第三名地位，但相較產品品項、服務時間等，仍難與國際業者匹敵，其他餐飲或零售業者自營的外送有區域性，合併案後，Uber Eats更趨近壟斷。

業界指出，對商家來說，兩大合成一家，可議價的空間更少，過去平台強勢作風已經影響商家價格，進而影響消費者權益。

商品推薦