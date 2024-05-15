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Uber 307億元併foodpanda 尚待主管機關核准

經濟日報／ 記者彭慧明、編譯劉忠勇／綜合報導
美商Uber與德國Delivery Hero 14日宣布，Uber以現金9.5億美元（約新台幣307.9億元）併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。記者余承翰／攝影
美商Uber與德國Delivery Hero 14日宣布，Uber以現金9.5億美元（約新台幣307.9億元）併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。記者余承翰／攝影

美商Uber與德國Delivery Hero昨（14）日宣布，Uber以現金9.5億美元（約新台幣307.9億元）併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。一旦獲主管機關通過，台灣兩大外送平台將大整合。

Uber Eats將收購foodpanda台灣業務
Uber Eats將收購foodpanda台灣業務

雙方表示，此合併案尚須台灣公平會核准，以及滿足其他一般常有的成交條件，預計2025上半年完成交易。市場評估，雙方結合後，合作店家將達10萬家以上，用戶數超過300萬戶。

雙方也簽訂協議，由Uber購買Delivery Hero價值3億美元（約新台幣97.2億元）的新發行普通股。業者指出，併購後將有互補的市場、外送合作夥伴和消費者整合至單一平台、合作店家更多，創造巨大價值。

新Uber Eats在台預期規模
新Uber Eats在台預期規模

foodpanda成立第四年時，被Delivery Hero收購，已在台營運八年。Delivery Hero執行長暨共同創辦人Niklas Östberg坦言，為打造引領世界的服務，得出的結論是需要將資源集中在全球其他市場的營運。

今年初，德國媒體經濟周刊就曾爆料Delivery Hero為了解決虧損，有意出售亞洲外送業務，將東南亞業務以約10億歐元規模賣給叫車服務Grab，將台灣業務賣給Uber Eats。

此前，Delivery Hero逐步退出亞洲市場，先退出中國大陸與日本，去年關閉土耳其和台灣的科技中心，今年結束台灣的熊貓超市業務。

Uber全球外送事業資深副總裁Pierre-Dimitri Gore-Coty表示，併購將有助消費者選擇增加，例如消費者未來可以獲得Uber在台灣北部和主要城市所提供的選擇，或foodpanda在台灣南部服務。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，台灣是一個競爭激烈的市場，美食外送平台迄今只占台灣整體美食外送版圖的一小部分。此併購案讓Uber Etas能有機會在未來幾年為台灣帶來更好的便利服務和更高的價值。近年Uber Eats在台灣諸多投資發展，台灣是獲得重視的市場，這次收購案代表台灣對於企業和投資者的吸引力，希望主管機關許可。

在交易完成前，foodpanda台灣與Uber Eats持續提供消費者和合作夥伴服務。交易完成後，foodpanda台灣消費者、商家和外送合作夥伴將移轉至Uber Eats平台。

根據勞動部統計，台灣有高達約14.5萬名外送員，昨合併消息傳出後，外送員紛紛在社群平台表達擔心未來外送費用可能更低。

商研院策略所所長朱浩認為，台灣外送市場看好，但須注意Uber Eats獨占市場，沒有對手壓力，可能減少消費者優惠，提高店家抽成，最後成本仍轉嫁給消費者，提醒合併案可能帶給消費者、店家與外送員的風險。


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