陽明 4月每天獲利1億
陽明 （2609）遭列注意股票，昨（14）日應主管機關要求，公布自結4月稅後純益29.7億元，等於每天開門就賺近1億元，年增率91.6%，單月每股純益0.84元。
陽明近期股價走勢強勁，從本月初的52.2元附近起漲，昨天收盤價為71.3元、大漲4.7元或7.05%，波段漲幅高達四成左右，法人連續八個交易日買超，外資及投信昨天更聯手買超6.96萬張。
陽明表示，全球貨櫃航運受紅海危機影響，使得船舶需繞行好望角，亞洲到歐洲的時間拉長，全球各大航商必須投入營運的船舶增加，進而消化部分市場新進運力；需求面受惠於主要經濟體製造業PMI指數逐步改善，客戶端存貨去化順利且農曆春節後貨量隨著大陸出口增加。
陽明先前公告首季財報，已展現全面復甦態勢，單季稅後純益93.7億元，年增率達175.7%，每股純益2.69元，一季就賺贏去年全年。國內航運業者分析，海運市場已經低迷近一年，貨櫃輪調度緩慢，再加上之前景氣不好，各大通路業者庫存都不會太多，突然殺出紅海危機這個程咬金，不只海運業界全面戒備，所有出口商也都開始高度警戒。隨著5月1日需求出籠，四大主要航線運價飆漲，間接證實當下市場需求相當緊俏。
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