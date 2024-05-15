美對陸加稅 我鋼廠正面看待

美國拜登政府針對中國大陸的鋼鋁、起重機、半導體等產品課徵高關稅，業內人士透露，此舉對台廠相對有利。其中，對大陸進口的鋼鐵和鋁產品關稅將從目前的7.5%提高到25%，若落實，則台廠中鋼（2002）、燁輝、裕鐵、盛餘等出口鋼廠將受惠。

另外，針對美國宣布對大陸港口起重機產業課徵高關稅，台灣機械公會研判，可能主要針對大陸銷往美國的貨櫃起重機，擔心會有洩露物流資訊的疑慮。這類起重機屬於國家大型重機械設備，一般台廠不易介入，因此影響有限。

中鋼專家說，美國前川普政府對進口鋼鐵與鋁材課題高達25%關稅，引起全球鋼界大震撼。由於美國用鋼需求無法自給自足，仍需依賴量大量進口，這項做法一度造成美國鋼價大漲，比價效應下，拉抬全球鋼鐵行情向上提升，連帶煤鐵礦等鋼鐵原物料同步走揚。

法人表示，中美貿易戰方興未艾，大陸鋼材銷美的數量早就受到影響；另一方面，歐盟為反制美國的關稅戰，也針對進口鋼鐵提出總量管制，美國再對大陸鋼鋁有新的關稅，無疑對大陸鋼廠雪上加霜。

上市鋼廠主管說，但是相對美國政府新的高關稅計畫，可能會導致北京與華盛頓當局間的嫌隙加深，市場更期待，鋼鐵貿易若能和解最好，畢竟台灣處在中美二大強權中，穩定和平的經貿環境對台廠最有利。

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