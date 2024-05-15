長榮財報犀利…首季每股賺8.14元 純益大增逾二倍

長榮海運（2603）昨（14）日公告，首季稅後純益173.82億元，年增244.7%，毛利率21.38%，每股純益為8.14元。此外，為配合營運擴大布局，擬向長榮馬來西亞重工買進1萬7,500只貨櫃。

長榮海運表示，航商因應紅海危機而繞行好望角，造成往返增加7,000海哩以上，換算從新加坡到荷蘭鹿特丹的航程約增加40%，航程最少多14天，還有貨櫃使用時間的調度，可以說是牽一髮而動全身。

長榮海運首季財報

長榮海運指出，首季受地緣政治的持續性影響，歐地線繞航好望角、加上巴拿馬運河水位減少等因素影響整體船隊調度與實質艙位供給；另一方面，受惠歐美經濟逐步復甦，貨載量亦同步增加，進而推升運價並帶動公司首季合併營收及獲利同步攀升。

法人認為，這波海運市場大好之後，航商還是要看長期競爭力，長榮海運是國內北美線及歐洲線布局最廣的業者，尤其這波歐洲線價格漲幅最大，在歐洲航線要有競爭力就要用大型船舶，在市場需求量攀升之際，大型船舶競爭力全面浮現，長榮海運在歐洲線的營運維持在2萬TEU以上，現在大型船舶數量有限，要租船也不好租，已造成艙位供給受限，市場的供需缺口仍在。

長期來看，不只是紅海危機有競爭力，長榮海運不斷提升船舶及全球市場的競爭力，所屬的Ocean Alliance（海洋聯盟）已宣布，聯盟合作期限延長五年至2032年3月31日，屆時還可以視狀況再延長五年至2037年，隨著結盟關係穩定，為長榮海運未來營運成長奠定更好成長動能。



延伸閱讀

陽明4月每天獲利1億

商品推薦