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雲品精緻服務 幫業主擴大利潤
雲品國際（2748）長期投入委託經營管理事業，去年委託管理業務就貢獻獲利約25%， 已經簽約15處，有八家已經開始營運，七家在設計及建造中，「富貴天心特區」這個案子是第15家，其中有四個溫泉Villa會陸續開幕，平均房價來到1.8萬元至3.8萬元。
雲品國際總經理丁原偉指出，雲品國際透過君品Collection承攬委託經營案，從第一階段的宴會事業管理，到第二階段的餐飲與宴會管理，目前君品Collection發展到第三階段高端旅宿服務已漸成熟，並且發展出精緻、小型量體的餐旅物業委託經營。
丁原偉指出，由於雲品國際能提供許多精緻服務，擴大利潤，所以吸引許多業主不斷與雲品國際討論與洽談提案。
雲品國際受理的委託經營案共有五大類型，分別為星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業管理、頂級旅宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理。
規劃方向是以頂級餐廳與旅館聯盟為概念，提供消費者獨一無二的餐旅體驗，目標將挑選台灣高端旅宿約20家，串連各個業主，一起投入精緻服務的高端餐旅市場。
丁原偉說明，目前代管業務共有15處，分別為雲品酒店杭州、翰品酒店新莊宴會事業、新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、新北烏來「蘇卡利．漫活」、台南宜樂安平、台北茹曦酒店餐飲暨宴會事業等。
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