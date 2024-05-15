快訊

廣達「員工分紅」金額曝光 10月入袋...較去年增逾29%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲品精緻服務 幫業主擴大利潤

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

雲品國際（2748）長期投入委託經營管理事業，去年委託管理業務就貢獻獲利約25%， 已經簽約15處，有八家已經開始營運，七家在設計及建造中，「富貴天心特區」這個案子是第15家，其中有四個溫泉Villa會陸續開幕，平均房價來到1.8萬元至3.8萬元。

雲品國際總經理丁原偉指出，雲品國際透過君品Collection承攬委託經營案，從第一階段的宴會事業管理，到第二階段的餐飲與宴會管理，目前君品Collection發展到第三階段高端旅宿服務已漸成熟，並且發展出精緻、小型量體的餐旅物業委託經營。

丁原偉指出，由於雲品國際能提供許多精緻服務，擴大利潤，所以吸引許多業主不斷與雲品國際討論與洽談提案。

雲品國際受理的委託經營案共有五大類型，分別為星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業管理、頂級旅宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理。

規劃方向是以頂級餐廳與旅館聯盟為概念，提供消費者獨一無二的餐旅體驗，目標將挑選台灣高端旅宿約20家，串連各個業主，一起投入精緻服務的高端餐旅市場。

丁原偉說明，目前代管業務共有15處，分別為雲品酒店杭州、翰品酒店新莊宴會事業、新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、新北烏來「蘇卡利．漫活」、台南宜樂安平、台北茹曦酒店餐飲暨宴會事業等。

君品 雲品 餐飲

延伸閱讀

晶泉丰旅進駐北投！特色亮點公開、首度引進溫泉入浴指導員

雲品台東兩據點 拚Q4試營運

金山高中數位走讀 學生體驗磺火、溫泉、古道

多角化營運 雲品進駐台東日式建築宿舍群與機關車庫

相關新聞

307億 Uber併購台灣foodpanda

國內兩大平台將推動整併！美商Uber昨天宣布以九億五千萬美元（約台幣三○七億元）併購德商Delivery Hero旗下的...

新聞眼／老二買老大 關鍵在規模經濟

Uber Eats與foodpanda是台灣外送平台市場中的兩家主要業者，但這次的合併案，居然是市場龍頭foodpand...

餐飲業：外送抽成恐易漲難降

Uber宣布併購foodpanda在台灣的外送業務，若獲得公平會審議通過，台灣外送平台將成為一家獨大局面，餐飲業表示，點...

Uber 307億元併foodpanda 尚待主管機關核准

美商Uber與德國Delivery Hero昨（14）日宣布，Ub新Uber Eats在台預期規模er以現金9.5億美元（約新台幣307.9億元）併購D...

Uber併foodpanda 好消息…雙方困境解套

美國叫車與餐飲外送業者Uber宣布，將以9.5億美元現金向德國同業Delivery Hero收購foodpanda在台灣...

Uber併foodpanda 壞消息…恐有三大隱憂

台灣數百萬用戶日常生活仰賴外送服務帶動「快經濟」，而在Uber Eats合併foodpanda台灣外送業務後，業界點出三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。