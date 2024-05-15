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雲品結盟味丹 攻高端餐旅

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
雲品國際總經理丁原偉（左）與萬寶資產管理董事長楊正（右）簽署委託經營合約。 雲品／提供
雲品國際總經理丁原偉（左）與萬寶資產管理董事長楊正（右）簽署委託經營合約。 雲品／提供

雲品國際（2748）昨（14）日與味丹集團旗下裕大興實業、萬寶資產管理公司共同簽署委託經營管理合約，將進駐台中市北屯區「富貴天心特區」，將在330公頃的複合式園區中，經營管理20棟奢華溫泉度假Villa與高級餐飲空間。全案由味丹集團出資興建，預計2026年營運。業界初估，總投資金額約20億元。

雲品總經理丁原偉指出，「富貴天心特區」複合式開發案是雲品在中台灣的全新委託經營據點，將提供消費者精緻且獨一無二的餐旅體驗，也將以自然永續、尊重在地的方式，與業主一起投入高端餐旅市場。

「富貴天心特區」小檔案
「富貴天心特區」小檔案

萬寶資產管理董事長楊正表示，此案是北屯區森林綠覆價值最高的開發特區，周邊有好市多機捷特區、十期商圈，還有慈濟醫院、台中市立綜合醫院、美國學校、華盛頓中學等，是未來熱門的ESG概念特區。

「富貴天心特區」住宅與旅館用地有觀賞玉山主峰、北峰山巒的高度，隨著雲品進駐服務，區內頂級生活聚落將更成熟，建築聚落現已有獲得台灣建築獎的「樸山村」社區。

該特區擁有台中頭嵙山珍貴的原始生態林，並結合天然溫泉、生態步道，毗連59公頃「心之芳庭」所屬的宴會園區與農藝群落，且鄰近台中國際高爾夫球場，共占地330公頃。全區採低密度建築開發，並運用生活聚所的概念打造，成為複合型態的里民活動聚所，並提供會議空間、閱讀書室、藝文講堂等多功能服務空間及智能管理中心。

雲品同時也將承續經營鄰近特區的「心之芳庭」宴會廳建物與戶外宴會空間。

另外，大陸建設與萬寶資產管理在園區也有大型合建案，預計明年中推出，此案開發面積10.1公頃，規劃頂級別墅，總銷售面積約1萬多坪，總銷金額初估逾70億元，大陸建設分配約48.85%。

味丹今年下半年也將推出「自地自築私宅計畫」，為金字塔頂端客層量身訂製高規的居所環境，未來將朝高端地產、高爾夫別墅及溫泉Villa旅館別墅、高端餐飲、戶外宴會會所發展，標榜為台灣獨有的生活聚落。

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