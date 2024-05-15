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廣達「員工分紅」金額曝光 10月入袋...較去年增逾29%

路易莎首季營收 每股賺1.5元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

路易莎（2758）昨（14）日公告第1季財報，首季營收5.71億元，年增2.7%，毛利率44%，年增4個百分點。歸屬於母公司業主淨利3,068.1萬元，年增10.33%，每股純益1.5元。

路易莎表示，經營績效成長的主要原因為校園大量展店，一年來開出30間，包括校園內11間，校園旁19間，以及去年積極拓展超越精品門市，超過40間，經營成效顯現。

路易莎近年持續進行全方位展店攻略，除耕耘校園展店，還有員工內創門市、聯名門市、大店帶小店、地方創生文化特色門市等五大方向，建構路易莎在台灣發展網絡。預計國內將展店40至50間門市（含直營及加盟），站穩大型連鎖咖啡品牌領先地位。

路易莎同時全力推動數位點餐，面臨後疫情時代的缺工潮，數位化經營已成趨勢。路易莎表示，將全力導入「反轉POS」數位點餐，結合擁有180萬會員的虛擬黑卡App，推出包括個人手機點餐、門市平板、電子觸控螢幕點餐等。不論會員、非會員都能快速進行數位點餐，並可進行多元線上支付，大幅減少門市人力需求外，亦能即時更新商品資訊與推播行銷活動，成為未來創造消費需求的利器。

此外，路易莎也陸續在門市引進智能化製作設備，如自動奶泡機、自動填壓機等，以最合宜的成本帶來最大效益，有效減少門市人力需求。

疫情 財報

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