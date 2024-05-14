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UberEats 併 foodpanda 恐得申請電支執照？關鍵時點出爐

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。本報資料照片
金管會。本報資料照片

Uber Eats宣布併購foodpanda，目標是2025年上半年完成交易。因這兩大外送平台在2023年代收付款日均餘額都逾10億元，市場質疑，合併後、將逾20億元恐達到申請電子支付執照門檻，金管會官員說，2026年首季檢視2025年時將是關鍵。

依現行規定，第三方支付機構代理收付交易款項年日均額超過20億元，就需「升級」向金管會申請電子支付執照，從數發部改由金管會監管。

金管會檢視2023年代收付款日均額時，超過10億元者，就包括foodpanda（富胖達）、UberEats（優食台灣）這兩家第三方支付平台，換言之，一旦合併，可能就會立刻達到20億元申請電子支付執照、遭金管會納管的門檻。

金管會官員說，若雙方在2025年如預期完成合併，金管會將在2026年首季檢視2025年合併後主體─UberEats第三方支付平台的代收付款日均餘額，一旦超過20億元，就需在六個月內向金管會申請電子支付執照，沒有展延措施。

至於雙方合併的計算基礎，例如雙方是在2025年6月1日合併，金管會將會以合併前、後的UberEats做核算該年度代收付款日均餘額的主體；換言之，合併前的foodpanda代收付款將不會被計入。

併購 第三方支付 金管會

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