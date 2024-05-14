和泰集團捐贈 TOYOTA COROLLA CROSS 予臺北市立動物園

和泰集團（2207）深耕台灣70餘年，長期致力於環境永續公益活動，今年「台灣原生動物守護計畫」即將邁入第四年，且適逢臺北市立動物園建園110周年，和泰集團特別捐贈動物園和泰17號–TOYOTA COROLLA CROSS作為動物保育用車，以實際行動協助動物園執行本土物種救傷、野放個體追蹤、保育教育推廣等工作。

和泰汽車董事長黃南光親自出席車輛捐贈紀念儀式，黃董事長表示，希望這次的合作計畫能發揮本業的車輛資源，讓更多台灣美麗珍稀的動物平安回家，擴大保育影響力，同時提升台灣生態保育及生物多樣性。和泰集團捐贈臺北市立動物園和泰17號–TOYOTA COROLLA CROSS作為動物保育用車，讓更多台灣美麗珍稀的動物平安回家。

和泰集團進一步指出，為了台灣美麗珍稀本土物種的長久生存，2021年發起「台灣原生動物守護計畫」，與唯一專職於本土稀有動植物研究、保育及推廣之政府單位「農業部生物多樣性研究所」(以下簡稱生多所)合作，參與救助台灣保育動物，保護現存不到500隻的本土原生貓科物種石虎。

3年多來，「台灣原生動物守護計畫」已捐贈生多所近250萬元石虎野放訓練費用，協助石虎透過系統性野放訓練後回歸大自然，在此期間已野放14隻的石虎個體，其中4隻母獸更有野外繁殖紀錄。2022年捐贈和泰15號–TOYOTA RAV4 4WD，其四驅動力可輕易穿梭於山林進行野生動物救援，隔年2023年捐贈和泰16號–TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID則為環保油電車款，有利於保育巡迴教育，兩台車輛實際出勤次數近700趟。

和泰17號–TOYOTA COROLLA CROSS車貼設計以「點點量產幸福」為主題，加入大自然元素，和泰集團吉祥物「虎力」與臺北市立動物園保育焦點物種，像是穿山甲、馬來貘等等也一同出現在和泰17號上，象徵和泰攜手動物園在台灣多元物種保育上的努力。

為了讓大眾更了解石虎保育的重要性，連續兩周末於動物園舉辦「和泰17號展車暨石虎保育活動」，民眾只要說出石虎特徵並與和泰17號合影打卡，即可獲得和集團吉祥物「虎力」小物，「虎力」是台灣珍貴的石虎，「力」字除了傳遞石虎的生命力以外，也代表著希望大自然能生生不息的想法。

和泰汽車在地成立77年，在環境面上於淨零永續及生態保育持續努力，未來將持續以「與美好台灣同行」作為公益主軸，攜手合作各單位，結合內外資源帶領著關係企業、經銷商發揮公益影響力，邁向永續發展。 和泰集團攜手臺北市立動物園，期許更多企業能共同守護台灣生物多樣性(左二)和泰汽車董事長黃南光、(右二) 臺北市政府副秘書長游適銘、(左一)和泰汽車本部長劉松山、(右一)臺北市立動物園園長諶亦聰。業者提供 「台灣原生動物守護計畫」捐贈臺北市立動物園TOYOTA COROLLA CROSS作為動物保育用車

5/14舉辦和泰17號車輛捐贈紀念儀式(左)和泰汽車董事長黃南光、(右)臺北市立動物園園長諶亦聰。業者提供

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