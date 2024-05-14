屏東內埔親子館預計5月21日重新營運 森林小火車吸睛
屏東縣政府內埔親子館以森林風打造一個親子共遊的歡樂學習場所，自112年2月14日開幕至今，吸引了來自全國各地的親子同樂，累積來館人次突破3萬人次。為提供更優質的遊玩環境，內埔親子館於5月5日起進行木地板場地優化施工，預計5月21日重新營運。
內埔親子館設於內埔社福館二樓，擁有全國首創穿梭在室內的森林小火車、冒險的攀岩樹牆、林間網美書牆、森林變裝派對、訓練大肌肉的攀岩牆等多元遊樂設施，以及數不盡的玩具桌遊，深受親子們喜愛。
此外，內埔親子館也定期舉辦各項親子活動，如餅乾蛋糕親子烘焙、繪本說故事搭配精油手工皂、親子手作元宵節燈籠、動物陪伴犬共樂、寶寶抓周、萌寶爬行比賽等，讓親子們在歡樂中學習成長。
負責營運內埔親子館屏科大計畫主持人楊璧琿教授表示，此次整修將優化木地板材質，提升耐用度，並針對遊樂設施進行安全檢查確保親子遊玩的安全，以及新增一些新的遊樂設施和活動，讓民眾有更多元的親子體驗。
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