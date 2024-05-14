快訊

「再頂嘴就殺你」醉翁持檳榔刀刺傷兒子腹部11公分 警依殺人未遂罪移送

新北私校上百師生食物中毒 餐盒食餘檢出「沙門氏菌」業者被送法辦

日夜溫差大！明北部低溫18度 這日變天小心降雨

虛坪改革持續溝通 林右昌：盼2024年完成第二輪座談

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部長林右昌卸任前「封箱」部長辦公室。記者邱琮皓／攝影
內政部長林右昌卸任前「封箱」部長辦公室。記者邱琮皓／攝影

實現居住正義、遏制市場亂象，內政部林右昌14日表示，《平均地權條例》上路後已經有達到效果；虛坪改革部分，在完成第一輪座談後，國土署正在彙整意見，預計今年會完成第二輪的溝通，朝修法作業前進。

《平均地權條例》去年7月上路，林右昌認為，「是有達到效果」，紅單炒作轉讓的現象已經完全消失。日前傳出私法人購入豪宅作為宿舍的亂象，他解釋，內政部已經修法預告防堵，草案預告至14日；至於已經查獲30多件疑違反私法人購宅規定者，內政部也會重新行為給業者詢問實際使用狀況，並且回頭檢視與當初申請作為宿舍用途的許可案是否一致。

內政部今年3月公布「虛坪改革」構想。林右昌說，已經與北中南的業者進行座談，業者們一開始沒那麼了解，提出了許多意見，在經過說明之後，業者們多會認同政策方向，雖然也有提出一些修正意見，「都是非常細節的部分」，目前國土署正在彙整，重新彙整完畢之後，會再舉行北中南的座談與業者再行溝通，預計今年內就會取得共識。

林右昌解釋，虛坪改革制度上路後，對於每一塊建築基地、建築容積、甚至是基地形狀都會有影響，業者們在進行建築配置與設計的時候，都要去思考公共設施要去怎麼調整，「滿多滿細節的部分」，但業者們都有感受到內政部這次要推動改革的誠意。

內政部 平均地權條例 林右昌

延伸閱讀

520內閣改組前夕 林右昌任內3赴警大盼「放膽擘劃未來」

內政部住宅租賃法扶將上路 林右昌：協助租屋族爭權益

謝國樑、林右昌同台！庄頭劇場首開演 基隆獨有海派浪漫

謝國樑將裁併林右昌觀銷處成立兒少處 綠議員批摧毀文化局

相關新聞

Uber eat砸重金併台灣foodpanda！勞動部籲公平會：審查應考量外送員權益

Uber將以9.5億美元（約新台幣309億元）併購foodpanda台灣外送事業，公平會今說明將審查該案市場集中度、結合...

防疫外交重大突破 國光生技與WHO簽訂SMTA2協議

國光生技(4142)今（14）日宣布，與世界衛生組織(WHO) 完成在 PIP Framework (Pandemic ...

Uber Eats併購foodpanda 外送員工會憂：無限制砍薪

Uber將以9.5億美元（約新台幣309億元）併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業，此併購...

雲品國際進駐台中富貴天心特區 開發案委託經營處總計達15處

雲品國際（2748）今日簽署委託經營新案，與味丹集團旗下裕大興實業、萬寶資產管理共同簽署合約，將進駐台中市北屯區富貴天心...

Uber Eats併購foodpanda 以後如何簡稱？ 鄉民解答笑翻全網

外送平台大洗牌！今日Uber Eats宣布以現金9.5億美元（約新台幣308億）併購台灣foodpanda為外送市場投下震撼彈，預計此交易會在…

仁義寬闊景觀 名師團隊打造三重水岸新地標

北士科近期成為北市購屋熱點，一橋之隔的仁義重劃區，同時收穫北士科外溢買氣！位在三重區的仁義重劃區，面積約22公頃，開發速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。