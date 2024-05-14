虛坪改革持續溝通 林右昌：盼2024年完成第二輪座談

實現居住正義、遏制市場亂象，內政部長林右昌14日表示，《平均地權條例》上路後已經有達到效果；虛坪改革部分，在完成第一輪座談後，國土署正在彙整意見，預計今年會完成第二輪的溝通，朝修法作業前進。

《平均地權條例》去年7月上路，林右昌認為，「是有達到效果」，紅單炒作轉讓的現象已經完全消失。日前傳出私法人購入豪宅作為宿舍的亂象，他解釋，內政部已經修法預告防堵，草案預告至14日；至於已經查獲30多件疑違反私法人購宅規定者，內政部也會重新行為給業者詢問實際使用狀況，並且回頭檢視與當初申請作為宿舍用途的許可案是否一致。

內政部今年3月公布「虛坪改革」構想。林右昌說，已經與北中南的業者進行座談，業者們一開始沒那麼了解，提出了許多意見，在經過說明之後，業者們多會認同政策方向，雖然也有提出一些修正意見，「都是非常細節的部分」，目前國土署正在彙整，重新彙整完畢之後，會再舉行北中南的座談與業者再行溝通，預計今年內就會取得共識。

林右昌解釋，虛坪改革制度上路後，對於每一塊建築基地、建築容積、甚至是基地形狀都會有影響，業者們在進行建築配置與設計的時候，都要去思考公共設施要去怎麼調整，「滿多滿細節的部分」，但業者們都有感受到內政部這次要推動改革的誠意。

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