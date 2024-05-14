順藥法說會／董總改選 林榮錦退居幕後、新董座王素琦出任

晟德（4123）集團旗下關係企業順藥（6535）14日宣布，母公司晟德大藥廠改派法人代表，原順藥董事長暨總經理林榮錦將退居幕後，由晟德董事長王素琦出任順藥新董座，順藥總經理也由臨床前研發處處長葉聖文升任，林榮錦本人將為了展開階段性任務暫時辭任。

順藥表示，由於開發中腦中風重磅藥物LT3001正面臨國際授權推進的關鍵時刻，為加速打開其全球能見度，集團總裁林榮錦將全力整合晟德所有海內外醫藥投資企業的關係網絡及資源，協助LT3001以最快速度取得授權門票。

接棒新總座的葉聖文為催生LT3001的重要幕後推手，一路將其推進至臨床階段，至今已十個年頭，從化合物挑選、動物驗證、作用機轉發掘、到臨床設計，面對LT3001各開發階段的挑戰無役不與，一步步帶著團隊過關斬將，未來也將以最大勝率的開發策略，確保臨床計畫的達成，加上集團授權資源助力，實現LT3001最大化價值。

林榮錦表示，為台灣留下一個全球50大藥廠是他的畢生使命，現在LT3001正面臨重要轉折點，接下來他將傾集團之力，替順藥打通國際授權的道路。葉聖文博士堪稱世上最熟悉LT3001的科學家，是公司總經理的不二人選，期待順藥授權、臨床策略兩路並進，一起完成LT3001走進國際的最後一張拼圖。

順藥14日舉行法說會，由葉聖文說明重要產品線之進程，目前LT3001已執行的三個關鍵性二期臨床試驗中，由中國授權夥伴上海醫藥集團負責的中國區臨床試驗收案速度超乎預期，目前收案人數已破八成，預計年中完成病患入組（Last Patient In, LPI），年底解盲時程如期，而順藥主導的兩個跨國性臨床試驗也計畫於2025年完成。

此外，為發展出承襲LT3001的下個新星，順藥也積極投注資源在新世代潛力療法上，除外泌體及異體細胞治療，近期更透過投資創新基因編輯技術公司引正基因（GenEditBio），跨足基因治療領域，探詢各種新興療法的可能性。順藥已上市的長效止痛針劑LT1001至今取得六國藥證，仍繼續擴大授權推向利基市場以作為公司階段性穩定金流，期待後續隨LT3001價值顯現，做為孕育下一代創新藥物的重要養分，使公司永續經營模式逐步成形。

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