AI巨浪來襲 IDC估亞太區到2027年AI支出將逾900億美元

AI巨浪來襲，市場調研機構國際數據資訊（IDC）今日公布亞太區到2027年在AI相關支出將高達907億美元， 2022年至2027年的年均複合成長率為28.9%。

IDC此次是接受英特爾委託針對澳洲、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡和台灣等亞太地區八個國家的AI成熟度和競爭力，進行調查並發布最新的報告。

IDC亞太半導體研究暨台灣總經理江芳韻表示，2023年生成式AI崛起，許多企業導入AI應用以提升生產力與降低成本。今年將有更多AI應用問世，加速新產品推出並有更多利用AI產生營利的機會。預計至2027年，亞太地區的AI支出將達到907億美元，2022年至2027年的年均複合成長率為28.9%。

她指出，儘管生成式AI蔚為風潮，但亞太地區在AI的支出預算中僅19%運用於生成式AI上，81%用於預測性AI（Predictive AI）和解釋性AI（Interpretive AI）。預測性、解釋性和生成式AI同樣重要。

由於AI首重即時工作，但AI運算經常因集中式基礎設施導致的延遲問題而受到影響。江芳韻表示，邊緣運算的發展將是釋放AI力量的重要環節。他預估到2025年，全球企業將有75%的資料在邊緣生成和處理。

IDC評估八個亞太市場（澳大利亞、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、台灣）的AI成熟度並分為四個階段。台灣的AI成熟度目前位處第二階段。這個階段的市場特點是具有策略性的AI與創新作法，透過技術、資料、流程及人員進行反應式干預，以實現短期目標。

她預估台灣整體AI軟體平台支出，預計從2023年起以21.5%的年均複合成長率增長，並於2027年達到1.527億美元。

江芳韻指出，台灣在AI支出最多的產業為製造業與金融服務業，相較日本和新加坡等在AI成熟度已推進第三階段或第四階段，金融業在AI導入居冠，反映台灣製造業導入較為積極。台灣製造業透過AI強化產品設計、營運效率和協助決策能力，專注將AI融入高科技和電子製造領域；金融服務業則聚焦於預測性AI技術，如信用評分、詐騙偵測和反洗錢等領域，並嘗試將生成式AI用於內部IT和營運支援（如程式碼開發），以及將數位助理用於客戶服務。

江芳韻表示，台灣企業在硬體領域，尤其是半導體產業，有很強的AI創新實力，不過根據調查，目前除製造業和大型科技OEM/ODM導入程度較積極外，其他產業如服務業、零售業仍未發展出實質AI應用，甚至製造業和金融服務業的小型規模公司，在採用及整合AI上也猶豫不決或面臨挑戰。

而且在受訪的大型企業中有77%已布署不同形式的AI，如預測性AI模型，但只有27%受訪企業認為其AI能力讓組織更有競爭力。由此可見，台灣企業在進一步推動AI採用方面蘊含巨大潛力。因此，除了各產業需加速導入AI進行升級，台灣中小企業亦應思考如何運用AI技術、開放式AI生態系走向轉型，強化自身優勢。