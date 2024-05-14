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Uber Eats併購foodpanda 以後如何簡稱？ 鄉民解答笑翻全網

聯合新聞網／ 綜合報導
Uber Eats宣布以9億5千萬美元現金併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業，預計於2025上半年完成交易，foodpanda台灣的在地消費者、商家和外送合作夥伴將移轉至Uber Eats平台。記者余承翰／攝影
Uber Eats宣布以9億5千萬美元現金併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業，預計於2025上半年完成交易，foodpanda台灣的在地消費者、商家和外送合作夥伴將移轉至Uber Eats平台。記者余承翰／攝影

外送平台大洗牌！今日Uber Eats宣布以現金9.5億美元（約新台幣308億）併購台灣foodpanda為外送市場投下震撼彈，預計此交易會在2025年上半年正式通過。消息一出就有網友好奇這2大外送平台併購後該怎麼簡稱？結果眾網友們的回應讓人笑噴。

網友在PTT發文好奇問說，Uber Eats 台灣人叫它「吳柏毅」，foodpanda台灣人叫它「熊貓」，台灣人自己有台灣人的玩法，「以後Uber Eats+foodpanda要簡稱叫什麼？」

底下不少人回覆「吳伯熊」、「胖達易」、「58貓」、「吳伯雄：終於有廣告代言可以賺了」、「雄勃貓」、「無脖熊貓」、「易復胖」、「Eat Panda」、「fooder eat」、「foodbear eats」、「ubanda」、「UberBear」。

不過也有人表示可以直接叫Uber Eats就好，「併購又不會把名字疊在一起，在想啥」。

此外，消息進一步指出，這2大外送平台交易完成後的一段時間內，foodpanda台灣的在地消費者、商家和外送合作夥伴將移轉至Uber Eats平台。一旦此併購案完成交易，將會是台灣有史以來除半導體產業以外的最大國際併購案之一。

foodpanda uber eats

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