仁義寬闊景觀 名師團隊打造三重水岸新地標
北士科近期成為北市購屋熱點，一橋之隔的仁義重劃區，同時收穫北士科外溢買氣！位在三重區的仁義重劃區，面積約22公頃，開發速度相對較快。以優質住宅環境為規劃訴求，鄰近中山高北側、重陽橋優勢，吸引不少北市客群，品牌建商積極搶進插旗。
信義房屋旗下的信義代銷指出，仁義重劃區開發已進入中後期，許多上市櫃品牌建商已摩拳擦掌搶進仁義重劃區內推案，水岸第一排的基地更是稀有而珍貴；仁義重劃區生活機能完善規劃，以五華、自強、龍門、三和商圈為首、店家林立， 輔以550坪全聯旗艦店，供應日常採購。一橋之隔對位北投、士林、石牌、天母生活圈，台北表演藝術中心、天母SOGO、士林官邸、圓山飯店等隨興遊走。重劃區目前開發已近完善，本案擁有仁義重劃區少數無遮蔽的視野景觀優勢，可遠眺大屯山系水岸第一排，珍貴稀有。
30年來穩健成長的聯上開發，近年跨出純建築領域，將MLD台鋁生活商場及Hotel dùa納入集團旗下，並成立新品牌聯上大飯店；休閒與商用不動產領域亦持續加值，創造企業永續經營無限能量。本案特聘建築規劃哈佛建築師呂建勳，結構設計聯邦工程顧問，公設景觀太然空間設計，中庭景觀上境設計，名師團隊群力擘劃，給予未來生活的美好想像體驗。
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