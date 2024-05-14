笙泉攜手呈功電子 推FOC智慧新品搶攻馬達控制市場

IC設計廠笙泉（3122）攜手呈功電子（CheerGoal）順利開發出FOC（磁場導向控制，Field-Oriented Control）智慧型調機系統，笙泉指出，此系統是一套高級演算法，僅需簡單設定馬達規格及硬體配置，系統便能「智慧且適應型」地運算與調適參數，以達到馬達驅動性能的最佳化，此最佳化的調機系統乃為國內首創。

笙泉指出，終端客戶反應過去在調機時常面臨不知如何篩選高達數十組以上的馬達規格或參數，導致調機變成相當艱巨且耗時的任務，同時無法掌控電機開發時程及可靠性。

如今透過此套FOC智慧型調機系統，演算法內建的韌體資料庫收斂到只需輸入簡單9組參數，當中包括線性阻值、電感值、PWM頻率、馬達極數、轉速等，即可輕鬆快速地完成調機，大幅減低了馬達電機的開發困難度，能更節省人力並能大幅降低馬達電機開發時間及成本，對終端客戶而言，此套智慧型調機系統是開發BLDC馬達應用時的最佳工具及伙伴。

事實上，笙泉布局直流無刷馬達（BLDC）電機控制專用IC與方案，已陸續推出應用在高速吹風機、空調排水泵、低壓吊扇、軸流暖風扇等領域，且逐步導入量產。

笙泉表示，呈功結盟且跟上節能和ESG的發展腳步，即時推出讓BLDC應用方案更智慧更高效的調機系統，預期這也是帶動兩家公司在未來BLDC專用IC營收成長的一大動能。

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