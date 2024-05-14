品牌力和聯賣助攻 永慶加盟四品牌中台灣第1季業績大增62%

落實永慶房產集團「誠實服務」精神的永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產加盟四品牌，不僅全台績效優異，今年第1季中台灣（台中、彰化、南投）也繳出亮眼成績單，不僅業績較去年同期大增62%、來到21.7億元，其中8.3億元來自聯賣貢獻、年增近一倍。

此外，永慶加盟四品牌在中台灣的店數也突破360間店，其中有巢氏房屋、永慶不動產兩品牌店數皆突破130店，雙雙成為中台灣店數最多的兩大加盟房仲品牌。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，在競爭激烈的中台灣，永慶加盟四品牌能繳出年增率高達六成的業績數字，代表集團的誠實品牌力深獲消費者認可。

而直逼四成的聯賣率，也推升中台灣高達67間加盟店第1季業績突破1,000萬元，是去年同期的2.3倍，甚至有7間店第1季業績突破3,000萬元。經紀人的個人績效也持續創高，第1季業績達300萬元以上的經紀人共計62位，成長超過1.8倍，是實至名歸的台灣房仲第一品牌。

莊志成表示，能在開春第1季就刷新業績紀錄，永慶加盟四品牌的「深度聯賣」和「科技力」功不可沒。永慶不動產台中勤美園道加盟店第1季業績超過3,500萬元，刷新加盟10年來的單季業績最高紀錄。厲害的是，團隊4間加盟店中，就有2間季業績突破1,000萬元。

永慶不動產台中勤美園道加盟店店東方澤泓分析，成功關鍵來自永慶加盟聯賣制度清楚透明，聯賣平台即時更新、符合前線作業需求，以及「行動智能經紀人APP」科技工具神助攻，讓經紀人可透過平台快速配件銷售，即使在外奔波、也能即時回覆客戶的各項詢問。

另一個擁有4間加盟店的永義房屋北屯勝美松竹加盟店東陳贊升，第1季4間店累積業績高達7,000萬元，其中光是聯賣平台就貢獻近3,500萬元，近半數業績都是靠聯賣助攻，而且每間加盟店業績也都站上1,000萬元。

陳贊升說，選擇在永慶不動產創業，看中的就是聯賣和品牌力。平台上有14萬筆以上的待售物件，供客戶盡情挑選，而永慶集團的誠實品牌力也廣受消費者認同，今年有信心能率領團隊達成單店業績破1億元目標。

擁有2間有巢氏房屋加盟店的店東楊加立，第1季2間店業績皆突破1,000萬元，其中有巢氏房屋台中秀泰圓滿加盟店第1季業績更高達2,490萬元。

當初因認同有巢氏房屋「社區專家」和深耕社區的精神，楊加立前來創業，過去9年在品牌優異集客力和數位工具的助攻下，績效穩健成長。他坦言，「房仲業要長遠經營，就需要永慶加盟總部這種強而有力的後盾，在品牌維護和管理上更是用心，讓加盟的店東長可以全心拚出高績效。」

除了聯賣和系統平台，台慶不動產台中水湳經貿加盟店長張晉嘉也十分讚賞永慶加盟總部定期提供的房市趨勢分析。

去年底房市趨勢報告提及，房市剛性需求在新青安房貸上路後有升溫跡象，團隊即時調整經營策略，開始增加中古屋買賣的委託，激發今年第1季創造1,790萬元業績，件數聯賣率達四成。也因為對永慶加盟總部、台慶不動產信心十足，張晉嘉團隊第3間加盟店今年4月在經貿二路開幕。

莊志成表示，聯賣平台加乘中台灣破360間店的規模，成功讓中台灣今年第1季業績創新高，六成業績增長、四成聯賣率成為最佳實證，而前線經紀人也成為誠實服務的傳遞者，全力協助消費者買賣不動產、保障雙方權益。 陳贊升店東旗下4間加盟店第1季總業績突破7,000萬，深度聯賣貢獻近五成。永慶房產集團提供

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