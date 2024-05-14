房市起風了？ 房市反指標、首季法拍量增逾一成
內政部資料，國內今年首季法拍移轉量達902棟，與去年同期相比出現10.5%漲幅，其中以新北市達194棟位居六都冠軍。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，法拍量與房市買氣、升息等因素關係密不可分，雖說量體出現成長，不過數據仍是自2016年以來同期次低，顯示整體房市走向仍穩定。
據內政部數據，2024年第1季全國法拍移轉量共達902棟，且較2023年同期成長約一成。徐佳馨分析，國內法拍量出現增加，主要有二大原因，一是自2022年以來進入升息循環，尤其3月央行再度升息，令部分購屋人負擔加重。
第二，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，去年下半年開始，房市受限於《平均地權條例》修法等因素衝擊，價格雖呈穩漲，但買氣趨冷不少，若部分購屋人由於房貸負擔加重，又找不到「接盤俠」，就可能讓愛屋淪落法拍市場。
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