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微風將退出三總商場 大成重返接手

中央社／ 台北14日電

微風集團今年初宣布前進基隆開出「微風東岸」，但隨著去年結束中研院美食廣場後，近期傳將再丟經營9年的微風三軍總醫院商店街，由大成重返接手，預計明年第1季開幕。微風和大成皆向中央社記者證實此事。

微風向中央社表示，尊重決標結果，同時也祝福新得標單位。

大成表示，將於今年8月點交，將以「好食城」品牌經營，預計2025年第1季開幕。大成1999年起就曾經營三軍總醫院的商店街，為全台灣第一個專業的醫院商場，2015年換成微風，如今是重返經營。

大成2012年成立好食城品牌，以醫院商場經營來看，目前大成在中國大陸的華北、華中地區，也經營包括江蘇省人民醫院在內的5家醫院商場。

大成今年積極搶攻商場，大成表示，拿商場有時候靠機運，目前及曾經營管理商業項目有醫學中心、國際機場、港口及辦公大樓美食廣場等。

微風今年初宣布進駐基隆東岸廣場，開出「微風東岸」，大成今年2月也宣布旗下基隆港好食城開幕，兩家距離僅350公尺，以鄰居身分共搶基隆市場。

微風集團

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