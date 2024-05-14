PCB載板廠AT＆S出售南韓安山工廠 該廠生產醫療用板

PCB載板廠AT＆S將出售南韓安山工廠，依據公司說明，該廠生產醫療用板，在2023/24財年該工廠的營收約為7600萬歐元，EBITDA為3800萬歐元。

AT&S發布新聞稿提到，公司調整2026/27財政年度的預測，目前沒有考慮增加資本，並且將獲得出售韓國安山工廠有約束力的報價，並提議不分配2023/24財政年度的股息。

AT&S提到，公司將出售位於韓國安山的工廠，該工廠主要服務於醫療市場。根據目前條件，執行董事會將在未來幾個月內做出進一步決定。 在這種環境下，AT&S執行董事會決定，經監事會批准，向2024年7月4日舉行的第30屆年度股東大會提議2023/24財政年度（上一年度：每股0.40歐元）不分配股息。

此外，AT&S提到， 2023/24 財政年度的年度結果將於 2024 年 5 月 14 日公佈，年度報告則為2024年6月6日。

AT&S先前指出，將於今年內開始為AMD生產高階的IC載板，為電腦、資料中心和人工智慧基礎設施提供其高效能資料處理器的零組件。 此外，美國兩家專注超大規模雲基礎設施、邊緣運算和人工智慧伺服器微處理器的設計公司也成為客戶。

AT&S在全球設有生產據點（萊奧本、費林），在印度（南jangud）、中國（上海、重慶）和南韓（首爾附近的安山）設有工廠，安山工廠預定出售。

AT&S並在馬來西亞庫利姆增設一個新載板高階生產工廠。 萊奧本正在建造一個歐洲中心，為IC載板技術進行聯接系列生產。 這兩個據點將在2024/25財政年度開始生產，該公司擁有14000多名員工。

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