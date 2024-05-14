日幣匯率直落 比比昂觀察日本二手精品熱賣

近期日圓匯率持續寫新低，PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂關注到跨境二手產品買氣隨之衝高。比比昂自去年9月開啟與二手交易平台「Rakuten Rakuma」的合作，上線至今短短兩季，Rakuten Rakuma「二手精品」品類的GMV（網站成交金額）占比從初期的25%快速攀升至近40%，顯見熱絡的消費需求。

「Rakuten Rakuma」是由日本樂天集團所營運的線上二手市集，站上匯集超過150家日本東京、大阪知名二手精品店也在平台開設官方商店，包含BRAND OFF、Brandear、RINKAN、RAGTAG等，商品總數超過上萬件，台日市價價差更上看45%，商品在上架前都經過專家的真偽鑑定，商品狀態也會詳細標示， 不用擔心買到假貨。不比比昂也提供五大購物保障服務，包含「商品運送中損壞全額賠償」、「商品未到貨全額賠償」、「商品寄錯時的運費補償」、「商品退貨時的國際運費補償」以及「各項費用透明公開」，讓消費者購物安心有保障。

比比昂分析Rakuten Rakuma在二手精品類的銷售數據，開站至今最火紅的品牌TOP 3為Louis Vuitton、Chanel、Hermes，其中LV因為價格相對較有競爭力、品項齊全而奪下冠軍寶座，進一步觀察最受消費者青睞的價格帶，皮夾以20,000-50,000日圓最受歡迎，包款部分則是落在60,000-80,000日圓之間的銷售表現最為亮眼。即日起至5月31日期間於「官方商店」購買「 LV 」品牌商品不限商品金額，可享國際空運費0元（上限2KG）優惠，每人不限優惠使用次數，超過2KG部份則以日本空運台幣150元／KG計算。

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