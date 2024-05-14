向台農產在中鋼總部大樓前辦捐血活動 送富里米1公斤

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
向台農產支持捐血活動，獲熱烈迴響。
向台農產支持捐血活動，獲熱烈迴響。

向台農產與向台教育基金會14日在高雄中鋼總部大樓前發起捐血活動，捐血者即可獲贈向台富里米1公斤，獲得熱烈迴響。

向台董事長朱庭界說，向台農產長期來堅持「做好事、用好米」，期望拋磚引玉，帶動社會正能量，善盡企業責任。

中鋼 捐血

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