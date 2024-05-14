快訊

震撼彈！Uber併購台灣foodpanda 預計2025上半年完成交易

恐成六都唯一未出席520總統就職典禮首長 侯友宜：給予祝福

太倒楣！愛車進廠維修 試車遇事故才知老闆沒駕照…網嘆：申訴難解決

寬量國際攜手工研院跨足海外市場 打造生醫創新跨域合作平台

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
寬量國際與工研院簽訂策略夥伴合作協議書，寬量國際創辦人暨執行長李鴻基（圖右），工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇（圖左）。圖／寬量國際提供
寬量國際與工研院簽訂策略夥伴合作協議書，寬量國際創辦人暨執行長李鴻基（圖右），工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇（圖左）。圖／寬量國際提供

寬量國際與工研院正式宣佈，攜手打造生醫創新跨領域合作平台，將國內頂尖產研與獨特價值創造機構的雙贏合作。工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇14日指出，生醫創新跨域合作平台是將台灣優秀企業及科學技術推向國際舞台的弘大願景，結合寬量國際的全球資本市場鏈結，將事半功倍。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基亦表示，寬量國際是面向國際的全方位資本市場解決方案專家，加上工研院的產研資源，掌握國際資本動向，更能有效率的完成從研發到臨床轉譯到成功的商品化階段，「對生醫產業而言，強強聯手跨足海外市場打群架的時代已來臨！」

根據雙方合作內容，工研院將提供研究開發、法規諮詢、雛型品試製、場域驗證、政府資源串接及人才培育等，寬量國際則將提供國際初級與次級市場投資人對國內生技醫療的投資觀點、篩選具潛力的公司，並提供公司發展全生命週期的引資、上市、鉅額交易及併購等各種諮詢服務。

工研院2023年起致力推動建構「生醫創新跨域合作平台」，攜手國內募資機構在生醫領域展開戰略合作，從「人流、金流、資訊流、經驗流」四大面向切入、同時推進，尋找、輔導國內適合的生醫新創團隊，提升其研發能量，透過導入資金動能，幫助生醫新創加快商品化腳步，盼能完善智慧醫療生態系。

「生醫創新跨域合作平台」繼中華開發資本加入後，第二家「寬量國際」也正式加入，預計在這兩大重要生醫資本基金的支持下，「生醫創新跨域合作平台」將成為台灣生醫產業生態系的重要推手。

工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，工研院長期深耕生醫產業，持續看好台灣生醫產業的發展潛力與契機，期望透過整合各方力量，打造一個完善且有系統的生醫新創生態。這次寬量國際的加入，顯示外資或是資本市場其實都已逐漸重視台灣的生技產業的潛力。

此外，生醫創新跨域合作平台也持續透過成功創業家及國際大廠，打造技術合作和經驗交流平台，加速生醫新創的產品開發和應用腳步，進而逐步鞏固和擴展台灣生醫產業生態系，站穩台灣市場、布局全球商機。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，過去台灣產業的成功，其實後面都有重要的造浪者。生技醫療產業是國際性產業，吸納全球資本協助台灣生技產業邁向國際，是必然的趨勢，寬量國際與工研院發展策略夥伴關係，將能夠結合工研院強大的研究專業加上已臻成熟的研發成果，透過寬量國際深厚的國際投資人網絡，找尋合適的投資人，把台灣的好公司與好技術宣揚到國際資本市場，扶植協助此波生技浪潮中乘風破浪的企業家及新創家。

對寬量國際而言，為台灣產業建構一個順暢的資本市場金流與溝通管道是首要目標，在加入工研院進入體系之後，將使該架構的互補機制更形完整。

寬量國際成立以來，合計協助超過300家企業，安排了來自500家國際投資機構，進行了超過20,000場投資人會議，並且協助未上市與上市公司完成了1,500億台幣的募資、鉅額交易與併購案。

寬量國際策略長谷月涵進一步表示，台灣生技指數過去3年成長62%，遠優於美國那斯達克生技指數與香港恆生生技指數，現在台灣第三波的生技浪潮正風起雲湧，國際資本市場也亟欲全面性的了解台灣優秀的醫療品質與創新技術，而工研院為產業技術來源的重鎮，期待未來與工研院有更多的合作。

寬量國際在今年4月於新加坡舉辦「第15屆QIC Taiwan CEO Week」，國際投資人反應熱烈，本次活動共吸引160位國際投資人，並為33家台灣公司安排了470場會議。

寬量國際將於6月12日至13日舉辦「QIC生技醫療線上論壇」，將邀請香港、新加坡、美國及歐洲等地投資人，與台灣生技醫療公司進行對接，協助台灣生技醫療產業增加國際資本市場曝光度。

寬量國際與工研院簽訂策略夥伴合作協議書，右起為寬量國際策略長谷月涵、寬量國際創辦人暨執行長李鴻基，工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇、工研院生醫與醫材研究所副所長呂瑞梅。圖／寬量國際提供
寬量國際與工研院簽訂策略夥伴合作協議書，右起為寬量國際策略長谷月涵、寬量國際創辦人暨執行長李鴻基，工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇、工研院生醫與醫材研究所副所長呂瑞梅。圖／寬量國際提供

工研院 生技產業

延伸閱讀

工研院：台灣應發展虛擬電廠穩供電

工研院量測研發成果 獲德律、研創資本、新纖注資共創歐美科技

寬量國際：台灣生技業正進入「第三波浪潮」 生技上市櫃熱潮來臨

工研院3大節能策略奏效 2年電費省逾3000萬元

相關新聞

震撼彈！Uber併購台灣foodpanda 預計2025上半年完成交易

不是空穴來風！Uber和Delivery Hero SE已經簽署協議，由Uber以9億5千萬美元現金併購Delivery...

法人近期買超陽明破18萬張 貨櫃三雄盤中再度攻高

航海王重回市場焦點，萬海（2615）13日應證交所要求公布2024年4月份自結財報，單月稅後純益達23.53億元 ，年增...

房產E點靈／寶山是下個竹北？ 竹科加持房價翻三倍但這幾點待加強

新竹縣寶山將是下個竹北？竹科寶山用地的二期擴建工程，正如火如荼施工，帶動當地房市逆勢成長，土地與新房價格較去年翻了三倍，當地人紛紛直呼「超誇張！」小建商則哀號「根本買不起土地了」。寶山人口僅1.5萬人左右，竹北卻近20萬人，但根據寶山鄉公所統計，未來5年內光是新推出的建案，就高達6000戶交屋，量能是竹北市前5年的一半。

台南人追房不手軟 10大熱門路段7條總價破千萬

台南受惠南科效應，房市強強滾，台灣房屋集團根據聯徵中心資料統計2023十大熱門申貸路段，冠軍為歸仁區高發二路，年度核貸筆...

法拍屋首季增一成 專家：有人找不到接盤俠

住商機構彙整內政部資料，國內今年首季法拍移轉量達902棟，與去年同期相比出現10.5%漲幅，其中以新北市194棟位居六都...

和泰車好猛…Q1賺逾一股本 全年新車銷售挑戰新高峰

龍頭車廠和泰車昨（13）日公布第1季財報，單季獲利一個股本落袋。和泰車第1季合併營收720.7億元，創歷史同期新高，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。