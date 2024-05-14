台南人追房不手軟 10大熱門路段7條總價破千萬

台南受惠南科效應，房市強強滾，台灣房屋集團根據聯徵中心資料統計2023十大熱門申貸路段，冠軍為歸仁區高發二路，年度核貸筆數達422筆，其他包括南區萬年七街、東區崇元一街、永康區東橋五路及北區文成一路，也擠上前五名，十大熱門申貸路段有7路段總價已超過千萬，最高達1537萬元。

台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，歸仁區高發二路位於台南高鐵特區，近台南三井Outlet及高鐵站，路段聚集中研院南部院區、沙崙綠能科技示範場域，周邊還有成大沙崙醫院及陽明交通大學台南院區，龐大產業與醫療就業人口成為購屋主力。

近年光是高鐵特區就有逾2千戶的推案量能，其中指標大案就包括位於高發二路上的「晶悅首發」及「達麗國家強棒」，主推2-3房低總價小宅，隨預售建案陸續完工，也展現出旺盛的買氣。

排名第二的熱門路段北區文成一路，位屬鄭子寮重劃區，該生活圈具備優質學區與成熟機能，區內高質感大樓林立，加上北外環快速道路開通可迅速連結南科，深受南科新貴青睞，發展為台南高級住宅區之一，該路段主要受500戶指標大案「遠雄北府苑」推升買氣，由大咖建商及建築大師聯手打造，每坪最高成交單價已站穩4字頭。

另外觀察10大熱門路段中，有超過半數路段位於熱門重劃區，除了冠軍路段高鐵特區的高發二路，其他還包括鄭子寮重劃區的文成一路、東橋重劃區的東橋五路、南台南站重劃區的崇元一街、舉喜重劃區的萬年七街、九份子重劃區的生態街等，其中僅有2個蛋白重劃區平均房價不到千萬可入手，其餘重劃區路段，平均總價均破千萬元以上。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，新興重劃區建案具備未來增值潛力高、物件選擇多元、建築屋齡輕、路段街廓新穎等優勢，而最具吸引力的就是房價普遍比市區親民，因此磁吸不少小資族購屋進場。

然而隨著台南房價持續高漲，以重劃區買氣熱度加上商圈成熟度到位，即便是蛋白重劃區，房價也隨之水漲船高，另一方面，台南有不少熱門重劃區是位處市區地段，不須等待商圈發展完備，即可享有現成的成熟生活機能，也讓這些市區重劃區房價，價格更具優勢。 台南2023年十大熱門申貸路段 資料來源／台灣房屋

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