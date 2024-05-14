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法拍屋首季增一成 專家：有人找不到接盤俠

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

住商機構彙整內政部資料，國內今年首季法拍移轉量達902棟，與去年同期相比出現10.5%漲幅，其中以新北市194棟位居六都冠軍。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，央行自2022年以來的升息循環，也讓法拍量出現增長，不過數據仍是自2016年以來同期次低，顯示整體房市走向仍穩定。

根據內政部數據，2024年第一季全台法拍移轉量共達902棟，且較2023年同期成長約一成。

徐佳馨分析，國內法拍量出現增加，主要有二大原因，一是自2022年以來進入升息循環，尤其3月央行再度升息，令部分購屋人負擔加重。

二是去年下半年開始，房市受限於《平均地權條例》等因素衝擊，價格雖呈上漲，但買氣趨冷不少，部分購屋人由於房貸負擔加重，又找不到「接盤俠」，就可能讓愛屋淪落法拍市場。

細看財政部數據，與去年同期相比，新北市首季出現194棟法拍移轉量，年增幅達68%最多。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，新北市重劃區議題濃厚，吸引大批建商搶進推案，不過其中不少產品主打首購，年輕族群承貸能力較顯不足，若遇市場波動，較易刺激法拍量體增加。

賴志昶補充，年初拍賣移轉量略顯增加，但單季900餘棟的量體，與2008年前單季動輒超過5、6千棟的拍賣移轉量相比，仍是相對少數，惟需慎防央行下半年再度升息，搭配高漲房價，購屋負擔不容小覷，買方審慎評估房貸壓力，莫讓愛屋流入法拍。

全國暨六都歷年第一季法拍移轉量。資料來源／住商不動產
全國暨六都歷年第一季法拍移轉量。資料來源／住商不動產

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