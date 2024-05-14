快訊

震撼彈！Uber併購台灣foodpanda 預計2025上半年完成交易

恐成六都唯一未出席520總統就職典禮首長 侯友宜：給予祝福

太倒楣！愛車進廠維修 試車遇事故才知老闆沒駕照…網嘆：申訴難解決

這檔旅行社股首季賺超過半個股本 股價漲停鎖死緊追雄獅

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

山富（2743）公告首季財報，稅後純益1.9億元，年增167%，每股純益5.4元，不僅創下單季歷史新高，且表現居上市櫃旅行社股之冠。山富今（14）日股價反映首季財報即大賺超過半個股本，開盤即跳空漲停鎖死，委買高掛1500多張，來到158.5元，緊追旅行社龍頭雄獅（2731）股價。

上市櫃旅行社股財報陸續出爐，山富因包船、包機策略奏效，首季業績進補，不僅獲利較去年同期倍增，首季每股純益繳出5.4元的亮眼成績，擠下雄獅首季的 EPS 3.49元、五福首季的3.11元。

山富今年上半年積極進行包機、包船計畫，其中獨包歌詩達遊輪三個趟次自3月中旬後陸續出發前往沖繩、石垣，由高雄港出發，合計11,000人次，銷售表現開紅盤，由於包船業績主要貢獻在3月，並激勵3月營收創下歷史新高，首季營收亦創歷史新高。另在包機方面，山富也與星宇航空談定3月到5月超過20趟次的獨包，東南亞方面則與越捷航空有合作。

雄獅日前公告第1季財報，合併營收59.4億元，較去年同期成長81%， 歸屬於母公司業主淨利3.25億元，較去年同期成長250%，每股盈餘為3.49元，再創單季本業獲利新高。雄獅表示，隨著航空公司短線（東南亞及東北亞）及歐洲航班幾近全面恢復，美加紐澳長線航班亦逐漸恢復，國外團體旅遊需求持續熱絡，加上受惠於寒假、春節連假和日韓櫻花季，郵輪旅遊亦呈現滿載，對營運挹注帶來正向動能。

五福（2745）日前公告第1季財報，單季營收18.02億元，年增率174.92%，稅後淨利1.05億元，年增253%，EPS 3.11元，創下同期新高，也是掛牌以來單季歷史新高。五福表示，第1季由於有過年傳統旺季加持，並延續2023年的出遊熱度，且日圓匯率持續創新低，本就是國人出國的第一選擇地日本更加受到歡迎。隨著各航線復飛的航班增加，可供旅客選擇的團型更多。且第1季郵輪表現亮眼，買氣熱絡，皆是今年首季開出好成績的原因。

鳳凰（5706）第1季合併營收約5.96億元、年增71%，淨利歸屬母公司業主0.76億元，較去年同期由虧轉盈，每股盈餘1.04元，為疫後表現最佳、創下17季以來新高。

鳳凰表示，第1季財報主要受惠寒假、春節，各路線出遊需求暢旺，加上日本賞櫻包機及東北亞短線遊輪啟航，帶動業績成長。展望後市，將針對歐洲河輪及南極遊輪等高端產品，加強推廣。同時布局郵輪市場，參與以基隆、高雄為母港之東北亞區包船航程及上架長、短線機加船（flight cruise）產品。

營收 財報

延伸閱讀

從無邊際陽台看冰川！名人郵輪與台灣旅行社合作 帶旅客壯遊阿拉斯加

香港機票買一送一！國泰航空與11家旅遊社合作機加酒優惠 5月20日前開搶

旅行團放鴿子！澀谷餐廳25人團餐等嘸人店長氣炸 旅行社：只是一點小插曲

國泰航空香港來回機票買一送一 限時搶購只到5月20日

相關新聞

震撼彈！Uber併購台灣foodpanda 預計2025上半年完成交易

不是空穴來風！Uber和Delivery Hero SE已經簽署協議，由Uber以9億5千萬美元現金併購Delivery...

法人近期買超陽明破18萬張 貨櫃三雄盤中再度攻高

航海王重回市場焦點，萬海（2615）13日應證交所要求公布2024年4月份自結財報，單月稅後純益達23.53億元 ，年增...

房產E點靈／寶山是下個竹北？ 竹科加持房價翻三倍但這幾點待加強

新竹縣寶山將是下個竹北？竹科寶山用地的二期擴建工程，正如火如荼施工，帶動當地房市逆勢成長，土地與新房價格較去年翻了三倍，當地人紛紛直呼「超誇張！」小建商則哀號「根本買不起土地了」。寶山人口僅1.5萬人左右，竹北卻近20萬人，但根據寶山鄉公所統計，未來5年內光是新推出的建案，就高達6000戶交屋，量能是竹北市前5年的一半。

台南人追房不手軟 10大熱門路段7條總價破千萬

台南受惠南科效應，房市強強滾，台灣房屋集團根據聯徵中心資料統計2023十大熱門申貸路段，冠軍為歸仁區高發二路，年度核貸筆...

法拍屋首季增一成 專家：有人找不到接盤俠

住商機構彙整內政部資料，國內今年首季法拍移轉量達902棟，與去年同期相比出現10.5%漲幅，其中以新北市194棟位居六都...

和泰車好猛…Q1賺逾一股本 全年新車銷售挑戰新高峰

龍頭車廠和泰車昨（13）日公布第1季財報，單季獲利一個股本落袋。和泰車第1季合併營收720.7億元，創歷史同期新高，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。