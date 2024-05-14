這檔旅行社股首季賺超過半個股本 股價漲停鎖死緊追雄獅

山富（2743）公告首季財報，稅後純益1.9億元，年增167%，每股純益5.4元，不僅創下單季歷史新高，且表現居上市櫃旅行社股之冠。山富今（14）日股價反映首季財報即大賺超過半個股本，開盤即跳空漲停鎖死，委買高掛1500多張，來到158.5元，緊追旅行社龍頭雄獅（2731）股價。

上市櫃旅行社股財報陸續出爐，山富因包船、包機策略奏效，首季業績進補，不僅獲利較去年同期倍增，首季每股純益繳出5.4元的亮眼成績，擠下雄獅首季的 EPS 3.49元、五福首季的3.11元。

山富今年上半年積極進行包機、包船計畫，其中獨包歌詩達遊輪三個趟次自3月中旬後陸續出發前往沖繩、石垣，由高雄港出發，合計11,000人次，銷售表現開紅盤，由於包船業績主要貢獻在3月，並激勵3月營收創下歷史新高，首季營收亦創歷史新高。另在包機方面，山富也與星宇航空談定3月到5月超過20趟次的獨包，東南亞方面則與越捷航空有合作。

雄獅日前公告第1季財報，合併營收59.4億元，較去年同期成長81%， 歸屬於母公司業主淨利3.25億元，較去年同期成長250%，每股盈餘為3.49元，再創單季本業獲利新高。雄獅表示，隨著航空公司短線（東南亞及東北亞）及歐洲航班幾近全面恢復，美加紐澳長線航班亦逐漸恢復，國外團體旅遊需求持續熱絡，加上受惠於寒假、春節連假和日韓櫻花季，郵輪旅遊亦呈現滿載，對營運挹注帶來正向動能。

五福（2745）日前公告第1季財報，單季營收18.02億元，年增率174.92%，稅後淨利1.05億元，年增253%，EPS 3.11元，創下同期新高，也是掛牌以來單季歷史新高。五福表示，第1季由於有過年傳統旺季加持，並延續2023年的出遊熱度，且日圓匯率持續創新低，本就是國人出國的第一選擇地日本更加受到歡迎。隨著各航線復飛的航班增加，可供旅客選擇的團型更多。且第1季郵輪表現亮眼，買氣熱絡，皆是今年首季開出好成績的原因。

鳳凰（5706）第1季合併營收約5.96億元、年增71%，淨利歸屬母公司業主0.76億元，較去年同期由虧轉盈，每股盈餘1.04元，為疫後表現最佳、創下17季以來新高。

鳳凰表示，第1季財報主要受惠寒假、春節，各路線出遊需求暢旺，加上日本賞櫻包機及東北亞短線遊輪啟航，帶動業績成長。展望後市，將針對歐洲河輪及南極遊輪等高端產品，加強推廣。同時布局郵輪市場，參與以基隆、高雄為母港之東北亞區包船航程及上架長、短線機加船（flight cruise）產品。

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