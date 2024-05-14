雲品國際與味丹集團合作 進駐台中富貴天心特區開發案

雲品國際（2748）14日簽署委託經營新案，與味丹集團旗下裕大興實業、萬寶資產管理公司共同簽署合約，將進駐台中市北屯區「富貴天心特區」，在330公頃的複合式園區中興建20棟奢華溫泉Villa與高級餐飲空間。

雲品國際同時將承續經營鄰近特區的「心之芳庭」宴會廳建物與戶外宴會空間，重新進行定位規劃與宴會事業營運管理，以環境永續、低度開發、社區共好的理念，進行複合式委託經營開發案。這是雲品受理委託經營據點的第15處物業，全案預計於2026年完工營運。

雲品國際總經理丁原偉指出，台中北屯區「富貴天心特區」複合式開發案，是雲品在中台灣的全新委託經營據點，將提供消費者精緻且獨一無二的餐旅體驗，也將以自然永續、尊重在地的方式，與業主一起投入高端餐旅市場。

雲品國際持續透過君品Collection，承攬委託經營案。丁原偉說，從第一階段的宴會事業管理(Banquet)，到第二階段的餐飲與宴會管理(Food, Beverage & Banquet)，第三階段則是高端旅宿服務(High-end Accommodation)，將持續用尊重在地、精緻服務、利潤共享、永續循環等理念，呈現出餐旅市場的全新面貌。

裕大興實業副董事長、味丹萬寶資產管理公司董事長楊正表示，「富貴天心特區」是北屯區森林綠覆價值最高的開發特區， 跨踞台中市完整大富段、大貴段地段，周邊有好市多機捷特區、十期商圈，醫療教育更有慈濟醫院、台中市立綜合醫院、美國學校、華盛頓中學等完善機能，鄰近台中都會區交通聯外優勢，是未來北屯最熱門的ESG概念特區。

「富貴天心特區」住宅與旅館用地，獨具觀賞玉山主峰、北峰山巒的高度，隨著雲品國際的進駐服務，區內頂級生活聚落將更趨成熟，建築聚落現已有台灣建築獎「樸山村」社區。

今年下半年也將推出「自地自築私宅計畫」，為金字塔頂端客層量身訂製高規的居所環境，未來將朝高端地產、高爾夫別墅及溫泉Villa旅館別墅、高端餐飲、戶外宴會會所發展，一座台灣難得獨有的生活聚落，備受期待。

雲品國際受委託的「富貴天心特區」，擁有台中頭嵙山珍貴的原始生態林，並結合天然溫泉、生態步道，毗連59公頃「心之芳庭」所屬的宴會園區與農藝群落，且鄰近台中國際高爾夫球場，共佔地330公頃。

全區採用低密度建築開發，高密度綠化，復育原生態的宜人住所，創造出人與大自然共好的山城聚落，並運用生活聚所的概念打造出「富貴天心特區」，成為社區居民生活起居一環，也是複合型態的里民活動聚所，並提供會議空間、閱讀書室、藝文講堂等多功能服務空間，更設置智能管理中心等設施。

目前，雲品國際受理的委託經營案共有五大類型：分別為星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業管理、頂級旅宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理。

現在共有13處，分別為雲品酒店杭州、翰品酒店新莊宴會事業、新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、新北烏來「蘇卡利‧漫活」、台南宜樂安平、台北茹曦酒店餐飲暨宴會事業。

以及台中水湳「圓觀」、台南安平「亞果薈」與南投埔里「福興溫泉」。位於台中北屯區的「富貴天心特區」，為雲品最新力作，將能夠發展出兼顧永續旅遊、尊重自然山林之間精緻餐飲旅遊的全新可能性。 雲品與味丹將以自然永續、尊重在地方式，一起在台中投入高端餐旅市場。雲品提供 雲品受委托的富貴天心特區，擁有台中頭嵙山原始生態林，可遠眺玉山山脈。雲品提供 雲品將進駐台中市北屯區「富貴天心特區」複合式開發案。雲品提供

商品推薦