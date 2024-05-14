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雲品國際進駐台中富貴天心特區開發案

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
雲品將進駐台中北屯區富貴天心特區複合式開發案。圖／雲品提供
雲品將進駐台中北屯區富貴天心特區複合式開發案。圖／雲品提供

雲品國際再添委託經營新案，今與味丹集團旗下裕大興實業、萬寶資產管理共同簽署合約，將進駐台中市北屯區富貴天心特區，在330公頃的複合式園區中興建20棟奢華溫泉Villa與高級餐飲空間，並承續經營鄰近特區的「心之芳庭」宴會廳建物與戶外宴會空間，此為雲品受理委託經營據點的第15處物業，全案預計於2026年完工營運。

雲品國際總經理丁原偉指出，台中北屯區富貴天心特區的複合式開發案是雲品在中台灣的全新委託經營據點，將提供消費者精緻且獨一無二的餐旅體驗，也將以自然永續、尊重在地的方式，與業主一起投入高端餐旅市場。

丁原偉表示，雲品國際持續透過君品Collection承攬委託經營案，從第一階段的宴會事業管理，到第二階段的餐飲與宴會管理，並且到了第三階段高端旅宿服務，將持續用尊重在地、精緻服務、利潤共享、永續循環等理念，呈現出餐旅市場的全新面貌。

裕大興實業副董事長、味丹萬寶資產管理公司楊正董事長表示，「富貴天心特區」是北屯區森林綠覆價值最高的開發特區，跨踞台中市完整大富段、大貴段地段，周邊有好市多機捷特區、十期商圈，醫療教育更有慈濟醫院、台中市立綜合醫院、美國學校、華盛頓中學等完善機能，鄰近台中都會區交通聯外優勢，是未來北屯最熱門的ESG概念特區。

雲品國際總經理丁原偉（左）與味丹旗下萬寶資產董事長楊正（右）簽署委託經營合約，於台中北屯共同開發兼具永續與奢華的餐旅事業。圖／雲品提供
雲品國際總經理丁原偉（左）與味丹旗下萬寶資產董事長楊正（右）簽署委託經營合約，於台中北屯共同開發兼具永續與奢華的餐旅事業。圖／雲品提供

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