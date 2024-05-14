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潤泰雙雄本業夯 房地產、紡織喊衝

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

潤泰雙雄今年本業、業外雙美，其中，潤泰新（9945）受惠今年房市熱度走高，預售市場推案量居高不下，推升該公司營運表現。不只轉投資表現亮麗，潤泰全（2915）紡織本業今年也是持續好轉，台灣也將恢復展店步伐。

潤泰新指出，現階段在缺工、料漲，又有綠色通膨的議題下，未來新建案房價難有下修的空間，其中雙北市老舊屋齡眾多，近期因為403大地震，重建話題再度受到重視，市場上有不少購屋族都有迫切換屋的問題，未來仍有龐大的剛性需求。

潤泰新今年完工量方面，預計有四大案可完工入帳，合計完工量約56.5億元，四案幾乎都已經完銷或銷售約八成以上，其中已有一案開始認列，另有兩大案預計近期就可取得使照後交屋入帳。

潤泰新 通膨

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