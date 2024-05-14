數位沛方／商業九宮格的盲點
相信經營企業的人一定聽過商業九宮格這個名詞，它是幫助我們盤點企業經營策略的一個工具，如果你要去募資或者是參加一些政府的補助計畫，基本上它們都會要求填寫一些類似商業九宮格的計畫案，來幫助你得到投資人或政府單位的青睞。
不過有個很神奇的現象，就是許多企業明明都寫完了商業模式，也照著上面寫的進行，卻還是不賺錢。
在我擔任企業顧問以及輔導團隊的過程中，看到了許多不錯的商業模式簡報，但是也看到了一些團隊在撰寫時忽略的地方，導致他們的商業模式看似完美，最後卻沒有辦法得到評審的青睞，或從激烈的市場競爭中脫穎而出。
那到底是哪些事情這麼嚴重，會影響到公司的經營？在此舉兩個例子跟大家分享。
一、你以為的關鍵資源，一點都不關鍵。
商業九宮格中有一個欄位叫關鍵資源，這邊主要是列出自家產品跟競爭對手相比，到底有什麼優勢？常見找出關鍵資源的方式，是透過SWOT分析，先比對自己和目標競爭對手的狀況，寫出優劣勢之後，把優勢歸類為關鍵資源，劣勢則想辦法透過關鍵活動或關鍵合作夥伴去補足。
一般比較好的關鍵資源，例如，擁有某項專利，又或者獨特的地理位置，讓自己在運輸或人力上有著優勢等，就很值得拿來說明。不過，有時候會遇到企業他在關鍵資源寫上他是唯一一家，但實際去查卻發現早就有其他人在做，只是因為這個企業沒做好市場調查的工作，而以為自己獨一無二，於是犯下了以為自己有關鍵資源，但實際上卻沒有任何的價值。
二、你期望的收益模式，根本無法有效變現。
我們看過許多優秀的技術人才，他們都有很強的技術研發能力，但在把他的作品變成一個吸引人的商品來做銷售上，就變得非常外行。
例如我剛換了一台冷氣，你告訴我你新推出的冷氣更省電、更環保，但是會貴1萬元，而且我們不會幫你回收舊冷氣，你要自己想辦法處理。
像這樣的情況，沒有去了解消費者的需求，也沒有顧慮到消費者的隱藏成本，即便這產品真的更環保愛地球，但找到足夠買家的機率也是很低。
上面這兩個就是在幫企業看商業模式時印象深刻的案例，當然其他還有很多不同的問題，也都會導致一個看似完美的商業模式最後淪為泡沫。
要避免發生這種不必要的錯誤，第一個就是要定期重新檢視你的商業模式內容，因為每隔一段時間，外在環境有了變化，很可能那套商業模式就不適用了。另一個解決方法，就是找顧問來協助，陪你檢視你的商業模式及營運規劃有沒有盲點，同時陪著你一起把商業模式中的內容落實，確保執行過程中不會偏離航道。
（作者是數位行銷顧問）
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