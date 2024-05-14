轉投資南山人壽助攻 潤泰雙雄淨值重返千億大關

南山人壽助攻，潤泰雙雄獲利衝。潤泰雙雄昨（13）日公布第1季財報，在轉投資的南山人壽獲利強旺加持下，潤泰新（9945）單季每股純益（EPS）達2.46元，潤泰全（2915）首季EPS 4.28元，雙雄淨值同返千億元、攀上近八季來的最高點。

展望未來，潤泰全表示，景氣持續溫和復甦，全年展望可望優於2023年；潤泰新指出，台股表現持續亮眼，在股市支撐房市下，未來房價沒有下跌的理由。

潤泰雙雄近五季每股獲利概況

潤泰全副總經理李天傑表示，今年第1季本期淨利達44.78億元，主要是來自業外轉投資的南山人壽約28億元、以及潤泰新約16.23億元，兩家公司合計貢獻達44.25億元，其餘則是來自紡織本業等的獲利。

潤泰全第1季合併營收7.02億元、年減6.4%；營業毛利2.19億元、年減3.9%；稅前盈餘45.13億元、年增2,186.6%；稅後純益44.67億元、年增3,046.3%；EPS 4.28元。期末歸屬於母公司業主之權益（淨值）1,031.4億元，每股淨值回到93元以上，是近八季最高點。

李天傑指出，可以感受今年景氣呈現緩步上升趨勢，而第1季獲利表現比去年同期、第4季都來得好，主要是因為第1季新台幣匯率比較穩定，推升南山人壽獲利，加上美國市場也穩定恢復中，因此較去年同期明顯好轉。

南山人壽4月自結稅後純益到60.7億元，累計前四月稅後純益195.5億元，年增 377%，每股純益1.41 元，南山人壽表示，保險本業表現穩健，加上受惠穩定的經常性收益，及掌握市場實現資本利得，同時新台幣兌美元續貶有助緩和避險成本壓力。展望今年，最壞時機已過，2024年在全球升息近尾聲，認列金融資產損失可望縮減，全年展望可望優於2023年。

潤泰新昨日也公告第1季財報，稅後純益67.29億元，年增2080%；每股稅後純益2.46元。另，在南山人壽回穩下，潤泰新期末歸屬於母公司業主之權益回到1,031億元，每股淨值逾36元，創近八季以來的新高。

潤泰新指出，今年首季主要是認列潤成（南山人壽）約30億元、建設及商場本業獲利約9億元，其他主要為因玉成段出租約六成後投資性不動產認列公允價值評價約40億元，其餘差額主要為所得稅費用。

展望未來，潤泰新指出，台股表現持續亮眼，在股市支撐房市下，未來房價沒有下跌的理由。因此，未來營建事業將持續整合交通樞紐、精華地段合建案，商用不動產將穩健獲利。



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