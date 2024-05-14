快訊

國衛院10年追蹤研究 空汙增中風死亡率

當心臉書公審、私刑觸法 「他」為女友抱不平下場曝光

狠詐退休翁3千萬房產 年輕車手「反覆詐欺」遭收押禁見

紅海局勢影響、海運需求回暖 這波運價可能倍數成長

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

第一財經報導，有長三角地區貨代企業表示，現在海運「只有需求沒有供應」，港口「一箱難求」，在上述狀況下這波運價漲幅將呈倍數成長。受紅海局勢影響，海運需求回暖，諮詢機構稱在巨大需求下，未來一周中國大陸運價將持續上漲。

報導引述數據機構Freightos數據顯示，4月底以來，從亞洲出發的集裝箱運價上漲了約每FEU（40英尺的集裝箱）1,000美元，導致運往美國西海岸和北歐航線的價格升至每FEU約4,000美元，到地中海航線的運價上漲到約每FEU5,000美元，到美國東海岸航線的運價則上升到每FEU5,400美元。

受到運價飆漲影響，A股13日航運板塊逆市拉升。截至收盤，鳳凰航運漲近10%，國航遠洋漲超10%，寧波遠洋、中遠海控、寧波海運、中遠海能等紛紛上揚。此外，集運指數（歐線）主力合約13日收盤漲幅擴大至超14%，續創上市以來新高。

美國 航線

延伸閱讀

視察鹽埔漁港 鄭文燦：補助1.6億改善貨運碼頭

貨櫃三雄上半年純益衝千億

美東碼頭勞資談判 聚焦

台股基金 四題材當紅

相關新聞

和泰車好猛…Q1賺逾一股本 全年新車銷售挑戰新高峰

龍頭車廠和泰車昨（13）日公布第1季財報，單季獲利一個股本落袋。和泰車第1季合併營收720.7億元，創歷史同期新高，年增...

台驊：歐美線缺船缺櫃 預測貨櫃三雄Q2獲利躍進

海運大繞道反作用力顯現，全球面臨船、櫃雙缺危機。貨攬龍頭台驊表示，5月起歐美線大缺船，不少人錯估歐洲線繞行對於全球運力的...

萬海4月純益 彈升十倍

萬海4月單月大賺23億元證實全球船舶大繞道的衝擊。

紅海局勢影響、海運需求回暖 這波運價可能倍數成長

第一財經報導，有長三角地區貨代企業表示，現在海運「只有需求沒有供應」，港口「一箱難求」，在上述狀況下這波運價漲幅將呈倍數...

轉投資南山人壽助攻 潤泰雙雄淨值重返千億大關

南山人壽助攻，潤泰雙雄獲利衝。潤泰雙雄昨（13）日公布第1季財報，在轉投資的南山人壽獲利強旺加持下，潤泰新單季每股純益（...

潤泰雙雄本業夯 房地產、紡織喊衝

潤泰雙雄今年本業、業外雙美，其中，潤泰新受惠今年房市熱度走高，預售市場推案量居高不下，推升該公司營運表現。不只轉投資表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。