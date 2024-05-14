紅海局勢影響、海運需求回暖 這波運價可能倍數成長
第一財經報導，有長三角地區貨代企業表示，現在海運「只有需求沒有供應」，港口「一箱難求」，在上述狀況下這波運價漲幅將呈倍數成長。受紅海局勢影響，海運需求回暖，諮詢機構稱在巨大需求下，未來一周中國大陸運價將持續上漲。
報導引述數據機構Freightos數據顯示，4月底以來，從亞洲出發的集裝箱運價上漲了約每FEU（40英尺的集裝箱）1,000美元，導致運往美國西海岸和北歐航線的價格升至每FEU約4,000美元，到地中海航線的運價上漲到約每FEU5,000美元，到美國東海岸航線的運價則上升到每FEU5,400美元。
受到運價飆漲影響，A股13日航運板塊逆市拉升。截至收盤，鳳凰航運漲近10%，國航遠洋漲超10%，寧波遠洋、中遠海控、寧波海運、中遠海能等紛紛上揚。此外，集運指數（歐線）主力合約13日收盤漲幅擴大至超14%，續創上市以來新高。
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