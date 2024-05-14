聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬海4月純益 彈升十倍
萬海（2615）4月單月大賺23億元證實全球船舶大繞道的衝擊。
萬海昨（13）日應證交所要求公布4月獲利自結財報，單月稅後純益達23.53億元 ，年增率逾十倍，每股純益（EPS）為0.84元。
全球市場正面臨缺船、缺櫃雙缺危機，運價開始回升後，也直接反映在萬海營收、獲利上，4月合併營收為101.08億元，月增6.39%，年增24.32%，單月自結稅前盈餘30.64億元；稅後純益達23.53億元 ，年增率逾十倍，EPS為0.84元；累計營收377.26億元，年增11.98%。
萬海首季獲利就已經開始大躍進，顯示紅海繞道、運價上揚的力道開始顯現首季財報，合併營收為276.18億元，年增8.06%，扭轉去年虧損的窘境，稅後純益46.23億，EPS為1.65元．去年同期EPS虧損0.75元，更優於2023年第四季EPS 虧損1.39元；4月受運價及大陸五一長假前出貨潮加持，4月獲利又更好。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 3200萬！ 屏東爛尾透天厝求售 網翻三年前舊文嚇壞「太剛好」
▪ 竹南預售屋「不到2小時賣完」殺價還會被趕 網秒點頭：正常
▪ 超高齡時代來了 全國近247萬住家免繳房屋稅
▪ 雙北「頂尖機能宅」前十名曝 這二站房價4字頭
▪ 台積電「抵嘉」 朴子這類房子正夯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言