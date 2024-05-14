萬海4月純益 彈升十倍

萬海（2615）4月單月大賺23億元證實全球船舶大繞道的衝擊。

萬海昨（13）日應證交所要求公布4月獲利自結財報，單月稅後純益達23.53億元 ，年增率逾十倍，每股純益（EPS）為0.84元。

全球市場正面臨缺船、缺櫃雙缺危機，運價開始回升後，也直接反映在萬海營收、獲利上，4月合併營收為101.08億元，月增6.39%，年增24.32%，單月自結稅前盈餘30.64億元；稅後純益達23.53億元 ，年增率逾十倍，EPS為0.84元；累計營收377.26億元，年增11.98%。

萬海首季獲利就已經開始大躍進，顯示紅海繞道、運價上揚的力道開始顯現首季財報，合併營收為276.18億元，年增8.06%，扭轉去年虧損的窘境，稅後純益46.23億，EPS為1.65元．去年同期EPS虧損0.75元，更優於2023年第四季EPS 虧損1.39元；4月受運價及大陸五一長假前出貨潮加持，4月獲利又更好。

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