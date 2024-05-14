台驊：歐美線缺船缺櫃 預測貨櫃三雄Q2獲利躍進

海運大繞道反作用力顯現，全球面臨船、櫃雙缺危機。貨攬龍頭台驊（2636）表示，5月起歐美線大缺船，不少人錯估歐洲線繞行對於全球運力的傷害，即便增班運力返回仍不足以因應，現在市場空班很多，貨櫃的調度量也不足。

貨攬業龍頭台驊昨（13）日召開轉投資的韻驊共享辦公室記者說明會，由顏益財親自主持。台驊說，國內貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）第2季的獲利有望大躍進，本季優於上季應無懸念。法人指出，在紅海危機未解的情況下，下半年獲利動能不排除優於上半年。

貨櫃海運危機現況

今年貨櫃輪的市場自第1季開始就滿強，貨量需求成長20%。隨著航運股漲勢再起，昨日萬海、陽明亮燈漲停到收盤。航海王台驊也認為，這是反映市場需求旺，全球貨櫃輪艙位、貨櫃的調度不及，不只是國內的航運股漲，國際的航運股也都是大漲，就可以看出全球貨櫃輪市場結構已經改變。

陽明、長榮股價比淨值低很多，簡單的說，他們不只是會走股價被低估的行情，還有「淨值護體」；而且就目前的運價及市場需求來看，貨櫃輪今年第2季的獲利比第1季好，貨櫃雙雄今年的營運表現相當可期。



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