發現薇趨勢／先深耕一個產業，再談跨域

前陣子碰到一位博士班學弟，與我分享他求學歷程的轉折。他的博士論文以生物資訊與免疫學為主題，感覺明明選擇的目標（Marker）、分析方法、邏輯架構都極為嚴謹，但已經連續好幾個月在報告進度時，台下的各領域專家因不理解其設計核心，而遭諸多老師「電」。

然而，他仍然堅持自己的思考框架，努力完成論文。一次年會，國外知名編輯選出最具有潛力的研究，學弟竟在比賽中拿到第一名。之後不論在什麼報告場合，他的思考邏輯突然被大家「理解」，也瞬間成為老師眼中的一塊寶玉。

我在職場奔走進入第三年，是共同創辦人，自認為在職場磨練的時間雖短，但受到的挑戰絕對比受薪階級來得強和苦。創業屬性偏向媒體業，但又離不開內容創新與科技，恰好過去的學術專業又是以生物科技為主，所以常常被人問到，是如何順利的跨領域。

現在的時代氛圍，跨領域確實成為熱門話題，各大專院校也熱中於培育「跨領域人才」，但跨領域的核心價值到底是什麼呢？一個人真的有跨領域的必要特質嗎？

我的求學經驗橫跨國際貿易、日文、微生物與系統生物學，後來成立媒體公司，鑽研科技，又主持藝術類節目，豐富的跨領域經驗讓我悟出一個道理：所有產業的困境與趨勢，竟可怕的相似。

要洞悉一切的先決條件，必須花下足夠的時間深耕一個領域。對所有領域蜻蜓點水，只能讓人體會產業發展的多元性，卻無法實際挖掘產業發展的困境並提出解決問題的策略。

目前主持兩個藝術類Podcast節目，有了與台灣表演藝術和視覺藝術產業對話的機會。以視覺藝術為例，現今的收藏習慣與過去有很大的不同。過去向畫廊收購藝術品的藏家，購買行徑常常是本人自己到畫廊，看到一幅畫很喜歡，於是下個周末帶著另一半到畫廊，發現另一半也喜歡這幅作品；再下一周，帶上孩子，發現全家人都很喜歡同一幅作品，於是就把作品買回家。

如今的收藏習慣，更多是在「考慮一下」的間隙中，就被其他藏家搶下。思考與咀嚼的時間愈來愈寶貴，藝術市場的投機性逐漸成為顯學。純粹欣賞喜愛但沒有辦法獲利的藝術品式微，藏家對好東西的「度量衡」受市場干擾，本益比凌駕於本夢比。

在新興科技產業又如何呢？尤其在台灣重視本益比大於本夢比的投資氛圍裡，極容易盲目跟隨。

今天外資買進什麼？國外哪個名人迷上哪個應用程式？哪間公司鑽研AI變成市值第一？哪個大廠要投注大量精神在機器人上？現在國外什麼行業成為顯學？國內集團無不焦慮，也順勢開始研發。

可惜的是，當市場已經注意到並被媒體大肆報導了，後進者若不是沒搶到第一杯羹，就是在等著被割韭菜。身處資訊紛飛的時代，作為創辦人或是投資者，「好眼光」比以往都重要。

不論是還在學術領域的學弟，還是剛入藝術市場的藝術家，抑或是正準備發展新興科技的企業，如果還是百里馬時就能碰到伯樂，在市場注意到前就能遇到知音，也許才能讓特別的成果呈現在世人眼前。

那麼該如何挑選璞玉呢？第一是透過自身經驗累積的眼光，第二是客觀評論的邏輯與思考，第三是沉得住氣與耐得住寂寞的精神。當投資感大於投機，才是真正深耕於一個產業，到那時再談跨域，便是如魚得水。

（作者是聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

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