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中能風場年底併網 跨步

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

中能發電公司昨（13）日宣布，中能離岸風電計畫（中能風場）首座風力發電機成功完成安裝，這是象徵風場邁向2024年底如期併網的重要里程碑。中能風場併聯商轉後，預估每年可發電逾11億度，年減碳潛力達55萬噸。

中能發電董事長王錫欽表示，中能風場是台灣本土化比例最高的風場，首座風機成功安裝，為風場如期於2024年完工奠定基礎。

王錫欽表示，此次成功完成首座風機安裝，有賴於中能團隊、中鋼（2002）與CIP、風機運輸與安裝承包商台船環海風電工程、Fred.Olsen Windcarrier、風機系統商Vestas。還有下包商上緯、天力、永冠、華城電機、華新麗華等夥伴。

永冠 離岸風電

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