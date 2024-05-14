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雲豹打造海洋生態樂園

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（13）日宣布，攜手光禹集團拿下台北市政府動物園「生態主題園區及周邊停車場案BOT/OT案」，共斥資46億元，將共同打造台北市最大生態園區及周邊停車場，也是全台第一座數位海洋生態樂園。該BOT案預計2028年前動工、2031年完工，將為合作聯盟帶來強勁營收量能。

據悉，雲豹能源攜手光禹國際，與合眾建設、智友、敦謙國際共同成立「台北數位海洋生態娛樂公司」，合作聯盟斥資46億元，將在營運管理、旅館開發、綠能科技及數位領域發揮所長，台北市動物園旁13公頃土地，導入台北市立海琉館、海洋生態主題、商業區、海洋生態主題酒店以及屋頂型太陽光電系統建設，打造全台第一座數位海洋生態樂園。

雲豹能源總經理趙書閔表示，台北市立動物園面積為亞洲最大，每年入園高達300萬人次，此次與光禹國際結盟合作，打造北市最大規模生態園區，未來營運將依附動物園的人潮優勢，帶動周邊發展並刺激當地就業，雲豹能源也將在台北市打造最具指標性屋頂型案場，落實再生能源結合一地多用及生態保育推廣多重效益。

雲豹能源將主導園區再生能源建設，在停車場與各場館屋頂建置屋頂型太陽光電系統，總裝置量為15MW（百萬瓦），估計年發電量1,533萬度，相當於759公噸減碳量，屆時將成台北市規模最大屋頂型太陽光電案場，預估未來在每年百萬人次入園收入，以及往後20年太陽能發電收益14.36億元雙重加持下，將為集團帶來正面挹注。

趙書閔表示，雲豹能源積極拓展多元再生能源布局，繼去年成功打造128MW全台最大漁電共生案場後，今年將持續在國內外穩健開發並投資各項綠能建設，在國際綠色供應鏈強勁需求下，透過企業多元布局的實力，持續發揮充沛成長動能。

太陽光電 生態園區 雲豹能源

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