雲豹打造海洋生態樂園
太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（13）日宣布，攜手光禹集團拿下台北市政府動物園「生態主題園區及周邊停車場案BOT/OT案」，共斥資46億元，將共同打造台北市最大生態園區及周邊停車場，也是全台第一座數位海洋生態樂園。該BOT案預計2028年前動工、2031年完工，將為合作聯盟帶來強勁營收量能。
據悉，雲豹能源攜手光禹國際，與合眾建設、智友、敦謙國際共同成立「台北數位海洋生態娛樂公司」，合作聯盟斥資46億元，將在營運管理、旅館開發、綠能科技及數位領域發揮所長，台北市動物園旁13公頃土地，導入台北市立海琉館、海洋生態主題、商業區、海洋生態主題酒店以及屋頂型太陽光電系統建設，打造全台第一座數位海洋生態樂園。
雲豹能源總經理趙書閔表示，台北市立動物園面積為亞洲最大，每年入園高達300萬人次，此次與光禹國際結盟合作，打造北市最大規模生態園區，未來營運將依附動物園的人潮優勢，帶動周邊發展並刺激當地就業，雲豹能源也將在台北市打造最具指標性屋頂型案場，落實再生能源結合一地多用及生態保育推廣多重效益。
雲豹能源將主導園區再生能源建設，在停車場與各場館屋頂建置屋頂型太陽光電系統，總裝置量為15MW（百萬瓦），估計年發電量1,533萬度，相當於759公噸減碳量，屆時將成台北市規模最大屋頂型太陽光電案場，預估未來在每年百萬人次入園收入，以及往後20年太陽能發電收益14.36億元雙重加持下，將為集團帶來正面挹注。
趙書閔表示，雲豹能源積極拓展多元再生能源布局，繼去年成功打造128MW全台最大漁電共生案場後，今年將持續在國內外穩健開發並投資各項綠能建設，在國際綠色供應鏈強勁需求下，透過企業多元布局的實力，持續發揮充沛成長動能。
▪ 3200萬！ 屏東爛尾透天厝求售 網翻三年前舊文嚇壞「太剛好」
▪ 竹南預售屋「不到2小時賣完」殺價還會被趕 網秒點頭：正常
▪ 超高齡時代來了 全國近247萬住家免繳房屋稅
▪ 雙北「頂尖機能宅」前十名曝 這二站房價4字頭
▪ 台積電「抵嘉」 朴子這類房子正夯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言