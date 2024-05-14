和泰車轉投資事業 大豐收
車市去年有疫情紅利加持，和泰車（2207）手中大量訂單逐季去化，成就全年賺四個資本額的歷史紀錄，而今年沒有疫情紅利的和泰車首季獲利仍繳出佳績，除了汽車銷售仍暢旺之外，集團的轉投資表現也扮演要角。
沒有疫情紅利的和泰車專注下一個世代的產品規劃與銷售，而今年將持續推出多款新車，包含Toyota新世代大改款CAMRY，GR Yaris將迎來引擎性能調校後的小改款；Lexus動力升級的全新UX 300h；商用車TownAce雖已在去年完成新車發表，但今年產量擴增，有效去化未交車訂單，也對和泰車的業績有重要幫助。
值得注意的是，和泰集團營收獲利創下新高後，進一步將新年度重點放在外銷市場，和泰車的轉投資事業中，車美仕為台灣唯一豐田授權的正廠車用配件公司，備受矚目。
車美仕隨全球豐田集團推動，已外銷中東、南非與東南亞各國，今年車美仕積極擴展海外市場，在車用導航與車聯網系統結合下，循豐田體系擴展海外市場，這也是和泰集團少數可外銷的事業，也較不致受台灣有限的汽車市場規模限制發展。
和泰集團旗下多家轉投資公司都繳出亮眼成績，和泰車並有超過一半的獲利來自周邊轉投資事業的挹注，和泰的轉投資事業大部分都與汽車相關，並以國內市場為主，車美仕是和泰集團旗下少數擴展外銷市場，甚至是獲得豐田集團的支持，透過日本豐田的海外事業持續發展外銷市場。
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