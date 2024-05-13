每年5月是上銀（2049）集團重要日子，今年選在逢甲大學體育館舉辦「HIWIN GROUP 2024家庭日活動」，今年特地將舉辦多年的運動會正式更名為家庭日活動，主要是鼓勵員工帶家人一起來同樂，今年共計3,769人參與這項活動，包含員工1,951人及眷屬1,818人。

由於適逢母親節，現場有600多位母親，上銀準備了精美禮物(愛心盒＋手工香皂)送給與會的母親們，向她們致意，讓整個活動既熱鬧又溫馨。

上銀董事長卓文恒開幕致詞時表示，家庭日是唯一可以扶老攜幼讓家人一起參與的公司活動，員工有家人的支持很重要，尤其要跟母親表達感謝，也祝福大家度過美好愉快的假日。

2024上銀集團家庭日活動結合ESG永續活動議題，主軸為「HIWIN全員動起來、永續淨零罩未來」，主要設置四大區塊，包括趣味競賽區、愛心義賣園遊會區、闖關活動體驗區與生物多樣性講座與電影放映區。

為提倡環保愛地球，當天活動飲食不主動提供一次性餐具，請員工自行攜帶環保袋及環保餐具響應環保理念。

趣味競賽區：這是上銀舉辦運動會以來，最具歷史意義與傳統的活動項目，雖然此區以趣味競賽為主，但為了爭取部門榮譽與獎金，各部門無不絞盡腦汁、爭奇鬥艷、不但鬥智、鬥體能也考驗團隊默契，更有啦啦隊在旁加油，是大家最聚焦的競賽活動。

此次競賽活動有，隊名隊呼競賽、薪火相傳、齊心協力、待人接物、乒乓向前行、袋鼠跳傳圈圈等項目。

闖關活動體驗區：讓HIWIN的夥伴、眷屬及小朋友，對ESG環保議題有更進一步的了解，提高環保意識，呼籲大家一同響應環保行動支持聯合國永續發展目標SDGs，並持續關注推動各項綠色環境永續議題。

愛心義賣園遊會區：HIWIN員工擺設各式好吃、好玩的攤位，還邀請立達啟能訓練中心、台中世界和平會前來設攤，公司園藝團隊還製作愛心植栽義賣，並將所得全部捐出給弱勢團體。

生物多樣性講座與影片放映區：邀請生態保育專家，針對諸羅樹蛙友善耕作與友善石虎農作進行講座與動手體驗，讓HIWIN夥伴與眷屬一起共襄盛舉、了解保育的重要性、一起守護地球。

電影放映會則播放《我們愛在這裡生活》與《牛背上的風景》二部影片。《我們愛在這裡生活》描述上銀科技雲科廠2010年從老樹媽媽移植12棵老樟樹，經過園藝同仁悉心照顧，成為鳥兒的棲息地。

《牛背上的風景》是上銀集團總裁卓永財的真人真事，並由本人親自口述配音。描述其大哥及母親身世、無私的愛及對家庭的付出，使卓永財得以成長。

為了感念母親與長兄，卓永財於是在母校新竹六家國小興建「卓永統紀念圖書館」，並且製作《牛背上的風景》動畫，在母親節前夕放映格外有意義。

總經理蔡惠卿在閉幕致詞時，除了謝謝大家參與運動會之外，更鼓勵大家要跟母親說一句感恩的話或擁抱，若母親不在身邊也可以與她擁抱，並提醒員工明年要事先幫家人報名，也歡迎回饋意見，讓節目與活動過程更加精進。 上銀董事長卓文恒表示，員工有家人的支持很重要，尤其要跟母親表達感謝。上銀提供 上銀集團家庭日結合ESG活動，逾3,700人溫馨歡慶母親節。上銀提供

商品推薦