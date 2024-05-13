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全坤建奪重慶北路都更案 還加碼斥資3.9億布局美國市場

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

全坤建（2509）不僅積極布局都更，更啟動大獵地計畫。全坤建13日公告，董事會決議為配合業務發展需求，擬透過境外子公司，投資100%持股的美國子公司CHAINQUI HOLDING CO.,LTD.增資，預計投入資金為1,200萬美元（約新台幣3.92億元）。

全坤建近年著墨都更、危老改建等領域，近期拿下多筆都更案，包括台北市大同區重慶北路三段的大龍段三小段697等14筆地號都更案，合計土地面積約396.28坪，預計投入金額為9.3億元，分配比例上，全坤建預計分為40%房屋、45%車位。另，今年也簽下北市大同區玉泉段二小段159等15筆地號土地都更案，預計開發金額12.56億元。

海外開發案方面，全坤建目前布局以美國西雅圖及越南河內為主，西雅圖案為規劃地下3層、地上12層，共132個住宅單位，車位73個，完工後將對外出租。越南河內則為混合式住宅，包括商辦、旅館及住宅等，基地面積約4,076坪，目前進行執照變更程序中。

全坤建今日同步發布第1季財報，稅後虧損5,691.1萬元，每股稅後虧損0.25元，主要是因為今年首季屬於沒有新案完工交屋的空窗期。

推案方面，全坤建目前預售案包括信義區公辦都更合建分屋案「全坤 X 101」、八里區「全坤家宜」，以及新莊「全坤峰碩 」。

公辦都更 西雅圖

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