全坤建奪重慶北路都更案 還加碼斥資3.9億布局美國市場

長虹建設（5534）總經理李耀中是房地產業界少見的「博士CEO」，不僅擁有傲人的學歷，更承襲父親、長虹董座李文造的誠信原則。他說話慢條斯理，像是提醒自己「寧可慢、不可錯」，而乾淨襯衫微微磨破的袖口，則透露著這位總座的務實與儉約。

2024-05-13 19:36