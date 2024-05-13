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中能風場完成首座風機安裝 邁向2024年底如期完工併網

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導
中能發電公司宣布，中能風場首座風力發電機已成功完成安裝。中能發電提供
中能發電公司宣布，中能風場首座風力發電機已成功完成安裝。中能發電提供

中能發電公司13日宣布，中能離岸風電計畫(中能風場)首座風力發電機已成功完成安裝，象徵風場邁向2024年底如期併網的重要里程碑。中能風場併聯商轉後，預估每年可發電逾11億度，年減碳潛力達55萬噸，效果顯著。

中能風場位於彰化外海，由中鋼公司（2002）結合具風場開發工程技術及豐富管理經驗的丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)為營運合作夥伴共同開發，共預計安裝31座Vestas V174-9.5MW離岸風力發電機。

中能發電董事長王錫欽表示，中能風場不僅是台灣本土化比例最高的風場，也期許能盡速為台灣再生能源開發做出實質貢獻，首座風機的成功安裝，更為風場如期於2024年完工奠定堅實基礎。

王錫欽表示，此次成功完成首座風機安裝，有賴於中能團隊、計畫股東中鋼公司與哥本哈根基礎設施基金、風機運輸與安裝承包商台船環海風電工程、Fred.Olsen Windcarrier、風機系統商Vestas。

以及下包商上緯、天力、永冠、華城電機、華新麗華等夥伴的通力合作，從生產製造、零組件組裝，到海上風機安裝皆是環環相扣、缺一不可。

除此之外，也要歸功本土水下基礎與施工供應商興達海基、俊鼎機械及台船環海的努力，使風場31座水下基礎製造與安裝於今年3月初全數完成，後續風機安裝得以順利開展。

中能風場執行長Joris Hol表示，植基於中能團隊與供應商Vestas、台船環海、Fred.Olsen Windcarrier的同心協力，中能將持續以安全高效的標準推進作業，期盼能在今年第3季完成所有離岸安裝工程，達成如期併網的目標。

CIP區域總裁許乃文表示，中能風場將是CIP繼彰芳西島離岸風場之後，再度於台灣離岸風電史上達成準時交付且肩負最高國產化的風場。CIP在第二階段潛力場址與國際及本土供應鏈所累積的實績，也成為CIP於第三階段區塊開發的基礎。

台船 離岸風電

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