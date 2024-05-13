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大陸建設「鐫豊」、「和陸寓邸」案今年交屋 估貢獻57億業績

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

欣陸投控（3703）13日召開法說會，欣陸投控指出，旗下三大事業體，包括大陸建設、大陸工程及欣達環工皆保持良好的業務存糧，其中大陸建設今年將有台北「鐫豊」、高雄「和陸寓邸」2大案完工交屋，將成為今年主要的營運動能之一。

欣陸投控表示，大陸建設今年預計推出2筆新案，第一為台中北屯14期「豐莚」，為大陸建設首次插旗4期的新案；第二為新北市板橋「耑芃」。另，若來得及的話，今年還會推出板橋面對四維公園案的新案。

此外，近年科技產業已經成為購屋指標之一，看好產業群聚效益所帶來的人口紅利，大陸建設也首度進軍新竹推案，大陸建設表示，目前新竹北區光華段合建案已經完成簽約。

商用不動產方面，大陸建設精品飯店式住宅「琢豐」已經全部完銷並挹注獲利，其中出租給「寒居酒店」的部分，先前已經公告要公開標售，底價為41.5億元，預計於6月12日開標。此外，大陸建設在美國舊金山、馬來西亞吉隆坡還有兩座飯店，市值初估達百億元，未來等到有一定租金報酬率時，也會適時獲利了結。

展望未來，欣陸投控表示，大陸建設目前的推案、購地布局重點為雙北市、新竹、台中及高雄等，截至今年第1季，不動產開發事業（大陸建設）的營收存量為132億元，相當於該事業體2023年合併營收的1.8倍，明年預計還有台北「鐫萃」，台中「豐蒔」可完工交屋認列，未來動能無虞。

營收 馬來西亞

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