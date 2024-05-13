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中鋼技術部門副總經理鄭際昭 任中龍法人董事

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

因應中鋼（2002）董事長翁朝棟即將在5月18日卸任，原代表中鋼在中龍法人董事，將改派為中鋼技術部門副總經理鄭際昭，並自5月18日起生效。

中鋼

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