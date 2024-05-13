國際原料價跌 豐興鋼筋、廢鋼開平盤觀望行情

因應國際原料價格修正，下游觀望原料後續走勢，條鋼廠豐興本週廢鋼國內收購價、鋼筋基價皆以平盤開出，每噸分別維持新台幣1.08萬元、1.94萬元報價；型鋼產品因市況波動較小，本週持續以每噸2.67萬元平盤價開出。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼恢復報價，每噸至365美元；美國貨櫃廢鋼報價每噸跌至353美元，澳洲鐵礦砂每噸由116.7美元小跌至116.2的美元。

由於國際原料價格小跌，使買盤進入觀望，本週豐興盤價以平盤開出，南部鋼廠威致今天也開出本週報價，業者表示，為反映市場供需狀況，本週鋼筋報價每噸維持1.86萬元。

豐興指出，國際原料價格下跌，加上美國鋼材行情修正，原料面當前缺乏支撐，因此本週開出平盤，以觀望接下來的國際原料走勢，但以豐興出貨情況來看，今年前4月的實際出貨量比去年均量好，5月也優於預期，整體出貨暢旺。

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