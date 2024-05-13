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柯市府閒置8年無解... Zoo Mall用地建置海洋教育生態園區 2033年啟用

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
位於台北市立動物園旁的原Zoo mall用地，前市長郝龍斌任內因經營不善成蚊子館，市府以建築有公安疑慮，2014年拆除5棟建物並闢成廣場綠地，如今講打造成海洋教育生態園區。記者洪子凱／攝影
位於台北市立動物園旁的原Zoo mall用地，前市長郝龍斌任內因經營不善成蚊子館，市府以建築有公安疑慮，2014年拆除5棟建物並闢成廣場綠地，如今講打造成海洋教育生態園區。記者洪子凱／攝影

位於台北市立動物園旁的原Zoo mall用地，前市長郝龍斌任內因經營不善成蚊子館，市府以建築有公安疑慮，2014年拆除5棟建物並闢成廣場綠地。歷經前市長柯文哲8年，這塊用地遲無開發，去年由光禹集團創立台北數位海洋生態娛樂開發公司得標，將打造海琉館、海洋生態主題酒店、商業區，預計投資約45億元，創造約1300個就業機會，也有望帶動地方發展，預計2033年正式營運。

該案BOT基地有2處，由光禹集團成立台北數位海洋生態娛樂開發負責規畫、營運管理，基地一將導入海琉館、海洋生態主題酒店、海洋生態主題商業區，基地二則建置虛擬動物園區及花園廣場；OT基地共3處，包括河濱高灘地堤外停車場、木柵機廠停車場及基地一地下空間，今天由光禹集團董事長字維新與副市長林奕華代表簽約。

林奕華表示，過去柯市府決定要用促參方式進行，但碰到疫情過程進展不順，直到去年市長蔣萬安裁示要盡速招商，此案民間機構預計投資約45億元，預估創造約1300個就業機會及政府財務效益約21.24億元相關收入，台北市立動物園是亞洲知名動物園之一，園方也希望能將水族館部分補上，未來園區將以生態為主題，與動物園合作，讓動保、教育觀念完整帶給民眾。

字維新強調，未來的大型樂園不再強調重資本設備，而是強調與生態、人文結合，能夠療鬱人心，北市動物園作為排名全球前十大、面積亞洲第一，每年入園逾300萬人次，除了內容豐富，交通也很便利，但遊客滯留時間太短、沒有商業、水路配套，「第一次去看青山綠水，但是好無聊」。

字維新說，園區規畫希望能維持該出原有優勢，並改善弱勢共設立三個目標，包含延長遊客滯留率、與動物園合作建構水陸配套落實環保議題、帶動文山區經濟發展，未來新建海琉館、海洋生態主題商業區、海洋生態主題酒店等，串聯周邊動物園、貓纜等，除發揮動保及生物多樣性生態意義，同時讓觀光紅利齊揚。

該BOT案是去年由台北數位海洋生態娛樂開發公司得標，股東包括光禹、合眾建設、智友及台灣旅宿集團龍頭敦謙國際、雲豹能源，其中最大股東光禹集團，目前有經營兩個BOT案，包含在高雄的HOLO PARK-浮空劇院生活廣場，以及在嘉義的全亞洲首座羊角藝術村。

該BOT案光禹集團創立台北數位海洋生態娛樂開發公司得標，將打造海琉館、海洋生態主題酒店、商業區，預計投資約45億元，創造約1300個就業機會，今天由光禹集團董事長字維新（右）與副市長林奕華（左）代表簽約。記者洪子凱／攝影
該BOT案光禹集團創立台北數位海洋生態娛樂開發公司得標，將打造海琉館、海洋生態主題酒店、商業區，預計投資約45億元，創造約1300個就業機會，今天由光禹集團董事長字維新（右）與副市長林奕華（左）代表簽約。記者洪子凱／攝影
該案BOT基地有2處，由光禹集團成立台北數位海洋生態娛樂開發負責規劃、營運管理，基地一將導入海琉館、海洋生態主題酒店、海洋生態主題商業區，基地二則建置虛擬動物園區及花園廣場；OT基地共3處，包括河濱高灘地堤外停車場、木柵機廠停車場及基地一地下空間。圖／北市教育局提供
該案BOT基地有2處，由光禹集團成立台北數位海洋生態娛樂開發負責規劃、營運管理，基地一將導入海琉館、海洋生態主題酒店、海洋生態主題商業區，基地二則建置虛擬動物園區及花園廣場；OT基地共3處，包括河濱高灘地堤外停車場、木柵機廠停車場及基地一地下空間。圖／北市教育局提供

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