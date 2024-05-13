盛餘屏南廠太陽能發電工程13日動工 ESG加分大步走

盛餘鋼鐵（2029）攜手東元電機以及久鋒企業，13日在盛餘屏南廠舉行太陽能發電工程開工典禮，以追求永續發展與環境保護，為未來的能源供應做出積極貢獻。

盛餘鋼鐵董事長北村宗一表示，深信企業發展與環境保護並不矛盾，相反地彼此相輔相成，屏南太陽能發電工程啟動，是履行企業社會責任的一項重要舉措，有利盛餘鋼材躋身國際綠色供應鏈，邁向永續發展願景。

這次工程全面採用盛餘自行研發的太陽能支架「鍍55%鋁鋅 HYPER AZ300」鋼材，其具有出色的耐候性，能夠在各種氣候條件下保持穩定，進一步確保工程的可持續性和長期運作效能，全案預計2025年完成，未來電能將達8MWp，預計全部轉供盛餘公司自用，希望藉以達成溫室氣體減量，善盡企業責任，以實際行動實現社會、經濟、環境之永續發展，為地球盡心力。

因應「氣候變遷因應法」減量目標，以及台灣鋼鐵公會承諾2025年較2018年度溫室氣體排放量減少7%，盛餘公司碳排須從2018年的8.1萬公噸降至2025年7.5萬公噸，減量5,712公噸。